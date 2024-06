Näin oluen juominen vaikuttaa kehoosi

Alkoholin nauttiminen on yleisesti ottaen haitallista terveydelle. Vuosien varrella on kuitenkin tehty tutkimuksia, joiden perusteella tietyt oluttyypit voivat lisätä suoliston mikrobiomin diversiteettiä.

Vuonna 2022 toteutetussa tutkimuksessa seurattiin 22 miestä, jotka joivat noin kaksi ja puoli desilitraa olutta päivittäin neljän viikon ajan. Heidän suolistoterveytensä havaittiin kohentuneen. Tällä voi olla vaikutuksia myös immuunijärjestelmän toimintaan.

Ravitsemusasiantuntija Sam Rice sanoo Telegraph-lehdelle, että oluessa voi olla antioksidantteja ja pieniä annoksia rautaa. Niiden ohella juomasta toki löytyy kaloreita ja sokeria. Kemiallinen yhdiste humuloni ehkäisee osteoporoosia. Vehnäoluiden toinen fermentaatio tuottaa eläviä mikrobeja pullossa, jotka voivat olla hyödyksi suolistoterveydelle.

Alkoholin vähäisen nauttimisen uskotaan tuovan jonkinasteista suojaa sydän- ja verisuonisairauksilta. Alkoholinkäyttö toisaalta samalla lisää syöpäriskiä. Yksi tai kaksi annosta kolme kertaa viikossa katsotaan rajaksi, jossa kuolleisuuden lisäriski on vähäinen.

Runsas alkoholinkäyttö voi johtaa maksasairauksiin, aivovaurioihin, ruoansulatuksen ongelmiin, syöpäsairauksiin, verenkierron ongelmiin ja ylipainoon. Oxfordin ja Pekingin yliopistojen viime vuonna tekemässä tutkimuksessa alkoholinkäyttö yhdistettiin yli 60 sairauden kohonneeseen riskiin.

Imperial College -yliopiston professori David Nutt huomauttaa, että alkoholi on myrkyllistä kehon kaikille soluille.

– Jos pysyttelee alle 14 annoksessa viikossa, niin pitkän tähtäimen ongelmia on suhteellisen vähän. Arvioin, että tämä määrä vie noin neljä kuukautta pois eliniästä, professori sanoo.

Muiden kuin vahvojen oluiden nauttiminen voi olla vähemmän haitallista verrattuna muihin juomiin.

– Oluenjuojilla vaikuttaa olevan vähemmän haittoja verrattuna viineihin tai viinoihin. Tämä luultavasti johtuu siitä, että oluessa on vitamiineja ja muita suhteellisen terveellisiä asioita. Vodkassa ei ole oikeastaan mitään terveellistä, ja viinissä terveellisiä asioita on vähemmän. On myös mahdollista, että olutta on vaikeampi nauttia liikaa nesteen suuren määrän vuoksi, David Nutt pohtii.