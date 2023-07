Näin Kreml yrittää nyt nöyryyttää Jevgeni Prigozhinia

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigozhinin kotiin tehdyssä kotietsinnässä löydettiin aseita, käteistä sekä kokoelma peruukkeja ja kuvia Prigozhinista erilaisissa valeasuissa. Yhdessä selfiessä mustiin aurinkolaiseihin uniformuun ja tekopartaan sonnustautunut Prigozhin muistuttaa erehdyttävästi näyttelijä Sacha Baron Cohenin diktaattorihahmoa.

Kuvat voivat olla yhtä hyvin aitoja kuin manipuloituja, mutta tapa, jolla kotietsinnästä uutisoitiin Venäjän valtiontelevisiossa kertoo siitä, että tarkoitus on mustamaalata ja nöyryyttää Prigozhinia, kirjoittaa maailman arvostetuimpiin Venäjä-tutkijoihin kuuluva Mark Galeotti The Spectatorissa.

Prigozhinin tämänhetkinen olinpaikka ei ole tiedossa. Huolimatta siitä, että Prigozhinin kerrotaan menneen maanpakoon Valko-Venäjälle, maan presidentti Aljaksandr Lukashenka on sanonut Prigozhinin olevan Venäjällä, mutta hän ei tiedä, missä siellä. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskovin mukaan Venäjän valtiolla ei ole sen paremmin kykyä kuin haluakaan seurata Prigozhinin liikkeitä.

– Wagner-sotilaat eivät vaikuta siirtyneen Valko-Venäjälle tai liittyneen muihin yksiköihin, kuten heille tarjottiin. Toisaalta on viitteitä siitä, että Venäjän armeija on ottanut haltuunsa suurimman osan Wagnerin raskaasta kalustosta, Galeotti toteaa.

Tavallista dynamiikkaa Vladimir Putinin Venäjällä

– Osa Prigozhinin liiketoimista on päättynyt, osa toimii edelleen normaalisti sekä joitain liiketoimia on otettu kilpailijoiden haltuun.

Galeotti toteaa, että tässä on loppujen lopuksi kyse normaalista dynamiikasta Putinin Venäjällä, jossa suosionsa menettäneen rahat ja liiketoimet päätyvät presidentin suojeluksessa olevien haltuun.

Galeotti kirjoittaa, että näky suuresta määrästä Donin Rostovin asukkaista kannustamassa Prigozhinia ja joukkojaan, kun he lähtivät kaupungista, alleviivaavat sitä, kuinka hänestä voisi helposti tulla kansan tyytymättömyyden käynnistäjä, Galeotti kirjoittaa.

– Eivät he välttämättä kannustaneet gangsteria, jolla on verta käsistään ja joka on lähes varmasti sotarikollinen. Sen sijaan tämä osoittaa laajamittaista tyytymättömyyttä

Näin ollen Prigozhinia eivät professorin mukaan tee vaaralliseksi vain hänen aseensa, vaan myös suosionsa. Prigozhinin pidättäminen tai teloittaminen voi olla vielä tässä vaiheessa liian vaarallista, joten Kreml turvautuu pehmeämpiin keinoihin, kuten nöyryyttämiseen.