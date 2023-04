Näin Kreml luokittelee henkilön ulkomaiseksi agentiksi

Alankomaista käsin toimivan itsenäisen Bellingcat-tutkimusryhmän toimittaja Christo Grozev on jakanut Venäjän viranomaisilta saamansa kirjeen.

Grozev on kirjeen mukaan luokiteltu ulkomaiseksi agentiksi, koska hän toimii ”ulkomaisen vaikutusvallan” alaisuudessa.

Venäjän oikeusministeriön viestissä viitataan lainsäädäntöön, joka käsittelee ”ulkomaisen vaikutusvallan alaisuudessa toimivien henkilöiden kontrollointia”. Rajoitukset otettiin alun perin käyttöön vuonna 2012 Vladimir Putinin palattua presidentiksi. Se rajoitti kansalaisjärjestöjen toimintaa, mutta lainsäädäntöä laajennettiin myöhemmin kattamaan myös medioita ja yksittäisiä henkilöitä.

– Kuin suoraan kirjasta 1984, mutta vieläkin hullumpi, Christo Grozev tviittaa.

Bellingcat on tutkinut viime vuosien aikana muun muassa Venäjän tiedusteluoperaatiota ulkomailla ja MH17-matkustajakoneen alasampumista. Venäjä luokitteli sen ulkomaiseksi agentiksi lokakuussa 2021 ja kielsi median toiminnan heinäkuussa 2022. Christo Grozev on lisäksi etsintäkuulutettu Venäjällä.

I got my official letter designating me a Foreign Agent. Says I am designated because I am under "foreign influence" (??). Signed by the "Director for Defense of National Interest from Foreign Influence".

Looks like something out of 1984 but crazier. pic.twitter.com/wsv2I5v50w

— Christo Grozev (@christogrozev) April 25, 2023