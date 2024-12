Näin Kiina varautuu Taiwanin sotaan

Kiina on ryhtynyt varautumaan sotaan Taiwanin kanssa tutkimalla Ukrainan hyökkäyssodan myötä länsimaiden asettamien pakotteiden vaikutusta Venäjään. Kiina pyrkii ottamaan oppia Venäjältä siitä, miten länsimaisia pakotteita voidaan kiertää.

Se on perustanut viranomaisryhmän, joka tuottaa säännöllisesti maan johdolle raportteja pakotteiden vaikutuksesta, uutisoi Wall Street Journal. Lisäksi kiinalaiset viranomaiset vierailevat säännöllisesti Moskovassa tapaamassa esimerkiksi Venäjän keskuspankkia, joka osallistuu pakotteiden kiertämiseen.

– Kiinalaisille Venäjä on todellakin leikkikenttä siitä, kuinka pakotteet toimivat ja kuinka niitä hallitaan, sanoo Carnegie Russia Eurasia Center -tutkimuslaitoksen johtaja Alexander Gabuev.

Kiinan toiminnan taustalla on ajatus, että konflikti Taiwanin kanssa saisi Yhdysvallat liittolaisineen asettamaan Kiinalle pakotteita. Gabuevin mukaan Kiinassa tiedetään, että länsi kohdistaisi siihen samanlaisia pakotteita kuin nyt Venäjään.

Kiinan poliittista johtoa lähellä olevat tahot kuitenkin huomauttavat, ettei pakotteiden vaikutuksia tutkiva ryhmä tarkoita valmistautumista hyökkäykseen Taiwaniin. Kyseessä on heidän mukaansa valmistautuminen ”äärimmäiseen skenaarioon” aseellisen konfliktin ja sen taloudellisten seurausten varalta.

Venäjän talous on osoittautunut yllättävän kestäväksi Ukrainan sodan ajan, vaikka viime aikoina lännen lisääntyneet sanktiot ovat aiheuttaneetkin ruplan romahtamisen matalimpiin lukemiinsa sitten sodan alun. Yhtenä syynä Venäjän taloudelliselle kestävyydelle on yhteistyö Kiinan kanssa.

Kiinalle kaksi keskeistä oppia Venäjän tilanteesta ovat olleet varautumisen tärkeys sekä koalitioiden merkitys. Ennen Ukrainaan hyökkäämistään Venäjä pyrki monipuolistamaan valuuttavarantojaan ja vähentämään taloutensa dollaririippuvuutta.

Lisäksi Ukrainan sota on osoittanut koalitioiden merkityksen: länsimaisen, kuten Yhdysvaltojen, Ison-Britannian, EU:n sekä muiden liittolaisten, toimet Venäjää vastaan ovat olleet yhtenäisiä. Venäjä on puolestaan vahvistanut suhteitaan Kiinaan, Iraniin ja Pohjois-Koreaan.

– Kiina on huomannut, että länsi pystyy toimimaan yhtenäisesti pakotteiden osalta, kun on pakko, sanoo European Council on Foreign Relations -ajatushautomon vanhempi geotalouspolitiikan vanhempi tutkija Agathe Demarais.