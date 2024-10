Näin kävisi, jos suomalaiset saisivat äänestää USA:n vaaleissa

Jos suomalaiset saisivat äänestää Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, suuri enemmistö (74 prosenttia) äänestäisi demokraattien Kamala Harrisia, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan syksyn 2024 arvo- ja asennetutkimuksesta.

Yksi kymmenestä äänestäisi republikaanien Donald Trumpia.

Tulosten perusteella suomalaisten huoli Trumpin valinnasta kumpuaa pelosta, että hänen politiikkansa voisi heikentää maailman vakautta ja Suomen turvallisuustilannetta. Liki kolme neljästä (72 prosenttia) arvioi Trumpin valinnan vaikuttavan kielteisesti rauhaan ja konflikteihin maailmassa, ja vain 13 prosenttia arvioi vaikutukset myönteisiksi. Yli puolet (55 prosenttia) arvioi Trumpin valinnan vaikuttavan kielteisesti myös Suomen asemaan Venäjän naapurina.

Harrisin valinnan vaikutukset vuorostaan arvioidaan pääosin myönteisiksi. Enemmistö (56 prosenttia) arvioi Harrisin valinnan vaikuttavan myönteisesti rauhaan ja konflikteihin maailmassa. 43 prosenttia arvioi Harrisin vaikuttavan myös myönteisesti Suomen asemaan Venäjän naapurina, mutta puolet (49 prosenttia) ei osaa ottaa kantaa vaikutuksen suuntaan.

– Suomalaisilla on herännyt huoli siitä, että Trumpin toisen kauden aikana Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ja sitä kautta Suomen turvallisuuteen voisi olla epäselvää. Vaikka Trump on julkisuudessa esittänyt suunnitelmia rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa, hänen viestinsä Naton merkityksestä ja asennoitumisensa Venäjään aiheuttavat Suomessa epävarmuutta, EVA:n toimituspäällikkö Sami Metelinen arvioi tuloksia tiedotteessa.

Tulokset perustuvat 2 018 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 8. lokakuuta – 21. lokakuuta 2024. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pois lukien Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla.