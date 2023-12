Näin Joe Bidenin hallinto on hiljaisuudessa muuttanut Ukraina-strategiaansa

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on muuttanut Ukraina-strategiansa painopistettä. Kun enne Yhdysvallat lupasi tukea Ukrainaa niin kauan kuin on tarpeen, muotoilu on nyt ”niin kauan kuin pystymme”, kertoo Politico-lehti hallintolähteisiinsä perustuen.

Yhdysvaltojen ja Euroopan tavoitteena ole enää Ukrainan täydellinen voitto vaan maan tukeminen siten, että se olisi paremmassa asemassa neuvotteluihin. Tällainen rauhanneuvottelu todennäköisesti merkitsisi Ukrainan joidenkin osien luovuttamisen Venäjälle.

Aiemmin useat amerikkalaiset ja eurooppalaiset asiantuntijat ovat toistuvasti varoittaneet myönnytysten tekemisestä Venäjälle, kuten Verkkouutiset kertoi esimerkiksi tässä.

Politico on haastatellut Bidenin hallinnon virkamiehiä sekä Washingtonissa toimivaa eurooppalaisdiplomaattia, joiden mukaan paitsi ukrainalaiset itse, myös amerikkalaiset ja eurooppalaiset virkamiehet keskustelevat Ukrainan joukkojen mahdollisesta siirrosta pois epäonnistuneesta vastahyökkäyksestä vahvempiin puolustusasemiin Itä-Ukrainassa.

Varautumiseen kuuluu myös ilmapuolustusjärjestelmien vahvistaminen ja linnoitteiden, piikkilankaesteiden ja panssarintorjuntaesteiden ja -ojien rakentaminen Ukrainan ja Valko-Venäjän rajalle.

Lisäksi Bidenin hallinto yrittää saada vauhditettua Ukrainan omaa puolustusteollisuutta, jotta se voisi itse tuottaa tarvitsemaansa aseistusta.

Hallinnon virkamiehen mukaan käänne merkitsee sitä, että Ukrainaa yritetään tukea tulevaisuudessa häämöttävissä neuvotteluissa.

– Se on ollut ajatus kautta linjan – ainoa keino saada sota loppumaan on neuvottelu. Haluamme, että Ukrainalla on silloin niin hyvät kortit kuin mahdollista, sanoo nimettömänä pysyttelevä Valkoisen talon edustaja.

Hän kuitenkin korostaa, että mitään neuvotteluita ei ole sovittu ja ukrainalaisjoukot ovat edelleen vastahyökkäysasemissa, joista he jatkuvasti tappavat ja haavoittavat tuhansia venäläisiä.

– Haluamme, että he ovat vahvemmassa asemassa pitämään alueensa. Ei se tarkoita, että yrittäisimme lannistaa heitä olemaan aloittamatta uusia hyökkäyksiä.

Tilanne on kimurantti Bidenille, joka on vakuuttanut sodan alusta, että Yhdysvallat seisoo täysin presidentti Volodymyr Zelenskyin lupaaman voiton takana. Mikäli USA:n avustuksella Ukraina siirtyy enemmän puolustusasemiin, näyttää Biden väistämättä siltä, että hän on luovuttamassa Vladimir Putinille etulyöntiasemaa.

– Keskustelut [rauhanneuvotteluista] ovat alkamassa, mutta hallinto ei voi perääntyä julkisesti poliittisen riskin takia, kongressin virkamies kertoo.

Zelenskyi sanoi joulukuun alussa, että Ukraina on valmistelemassa uusia esityksiä rauhan saavuttamiseksi, mutta vaade kaikkien venäläisjoukkojen vetäytymisestä Ukrainasta ei ole muuttunut mihinkään.

Biden on väittänyt, että Ukraina on saavuttanut jo ”valtavan voiton”, ja Putin epäonnistunut. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan tällä tarkoitetaan oikeasti, että Ukrainan tulisi valmistautua julistamaan osittainen voitto ja neuvotella vähintään tulitauko Moskovan kanssa – vaikka se jättäisikin maan jakautuneeksi.

CIA:n entinen Venäjä-analyytikko ja Quincy Instituten strategiajohtaja George Beebe sanoo, että vaikka länsi jatkaisi tukeaan, tilanteen pitkittymisestä on Ukrainalle merkittävää haittaa niin miesvoimalla kuin teollisuustuotannolla mitattuna.

– Mitä pidemmälle tämä jatkuu, sitä enemmän myönnytyksiä joudumme tekemään venäläisille edes saadaksemme heidät neuvottelupöytään, Beebe sanoo.

Sen vuoksi puolustukseen keskittyminen voisi ostaa Ukrainalle aikaa, jota se tarvitsee pakottaakseen Putinin hyväksyttävään kompromissiin. Se säästäisi resursseja ja tekisi miehittäjän etenemisestä epätodennäköistä.

Politicon mukaan ukrainalaiset itse väittelevät yhä julkisemmin siitä, kauanko Putinia vastaan voidaan vielä kestää, kun joukoista ja aseista on pulaa. Kaavailtu puolen miljoonan sotilaan uusi liikekannallepano voi nostaa Zelenskyille vastustajia, joita voisi olla esimerkiksi Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zaluzhnyi.

Bidenin hallinnon vanhempi virkamies sanoo, että kaikki tekijät yhdessä, kongressin vastahankaisuus lisäavulle ja Ukrainan oma sisäpolitiikka, vaikuttavat keskusteluihin pitäisikö katse kääntää kohti puolustusasemia. Samalla Putin ymmärtää aivan liian hyvin mitä on pelissä. Hän tuskin astuu lähellekään neuvottelupöytää, ennen kuin Yhdysvaltojen tuleva presidentti on selvillä, sen sijaan hän saattaa ensi keväänä käynnistää uuden hyökkäyksen voimakkaalla ilmatuella.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirbyn mukaan Putin on se, jonka pitäisi tehdä ensisiirto rauhan edistämiseksi, eikä mitään sellaista ole nähty.

– Vaikka me kaikki haluaisimme nähdä tämän sodan päättyvän heti, [Putin] ei ole näyttänyt minkäänlaisia merkkejä, että hän olisi ryhtymässä neuvottelemaan vilpittömällä mielellä.