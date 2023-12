”Olemme pian toistemme kurkuissa” – USA:n Venäjä-tuntija: Tämä hetki voi määrittää koko maailmaa

Pitkän linjan Venäjä-asiantuntija ja Vladimir Putinin henkilökohtaisestikin tavannut Fiona Hill arvioi Politico-lehden haastattelussa, että sota Ukrainassa on vedenjakajalla. Hän on nykytilanteesta syvästi huolissaan.

Hill sanoo, että Yhdysvaltain kongressin kiisteleminen Ukraina-rahoituksesta on oikeastaan kiista maan omasta tulevaisuudesta ja siitä, haluammeko elää maailmassa, joka seuraa Ukrainan häviöstä.

Hillin oma kanta on selvä. Putinin voitto tarkoittaisi Yhdysvaltojen aseman kutistumista, Pohjois-Korean ja Kiinan rohkaistumista, Kiinan dominointia Indopasifisella alueella, Lähi-idän muuttumista epävakaammaksi sekä ydinasevarustelun leviämistä yhä laajemmalle.

– Ukrainasta on tullut taistelukenttä Amerikalle ja sen omalle tulevaisuudelle, näemme sitä tai emme, sanoo Hill, joka on työskennellyt Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuuskomiteassa ja neuvonantajana Valkoisessa talossa sekä demokraatti- että republikaanihallinnon aikana.

Hillin mielestä Ukrainan-sota on Putinille sijaissotaa Yhdysvaltoja vastaan, jonka tarkoitus on työntää Yhdysvallat sivuun maailman areenalta.

Hän näkee USA:n sisäpolitiikan tällä hetkellä Ukrainan voiton suurimpana esteenä. Voimakas kahtiajakautuminen estää tunnistamasta laajempaa globaalia riskiä.

– Ongelma on, että monet kongressin jäsenet eivät halua nähdä presidentti [Joe] Bidenin voittavan millään saralla, sanoo myös Donald Trumpille tämän presidenttikautena työskennellyt Hill.

Hänen mukaansa tuolloin ei ajatella kansallisia ja kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä ja ulkopolitiikkaa vaan sitä, miten Bideniä voisi nöyryyttää – ja samalla pelataan Putinin pussiin, vaikkei sitä halutakaan myöntää.

Kysymys siitä, onko Ukraina tällä hetkellä häviämässä vai voittamassa sotilaallisesti, on Hillin mukaan ennenaikainen. Hän muistuttaa, että Ukrainan vastahyökkäykseen ladattiin sen alkaessa suuria odotuksia.

– Nyt kun olemme tilanteessa, jossa asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu, esitämme oletuksia, että Ukraina jotenkin olisi hävinnyt koko sodan.

Ulkoinen tuki tulee ratkaisemaan asian. Hill toteaa, että Ukraina-kysymyksestä on muotoutunut osa sisäpolitiikkaa myös useissa Euroopan maissa, kuten esimerkiksi Puolassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Saksassa.

– Kun Ukraina-tukea aletaan käyttää kaupankäynnin välineenä kotimaan politiikassa, eikä ajatella enää kansallista turvallisuutta tai mikä on laajemmin välttämätöntä, silloin Ukrainan on vaikea voittaa.

– Olemme saavuttaneet käännekohdan, jossa Ukraina joko jatkaa voittamistaan saatuaan riittävät voimavarat Venäjän torjumiseksi tai sitten alkaa oikeasti hävitä, koska siltä puuttuu kalustoa, raskasta aseistusta ja ammuksia, Hill arvioi.

Hillin mukaan käänne häviön suuntaan voidaan nähdä jopa joulu-tammikuun aikana, ellei Yhdysvallat saa päätöksiä lisärahoituksesta aikaan, vaan poliitikot poistuvat joululomille.

Hän myös muistuttaa, että Venäjän lämmenneiden suhteiden Pohjois-Koreaan ja Iraniin pitäisi viimeistään pysäyttää kongressin jäseniä miettimään. Siinä missä Putin aiemmin tuki vahvasti Israelia, hän saattaa nykyisin saattaa tehdä jopa hämmästyttävän antisemitistisiä lausuntoja, mikä Hillin mukaan liittyy maan Iran-yhteyteen.

Kiina ei myöskään ole tilanteessa neutraali, vaan tukee Venäjää vähintään taloudellisesti, poliittisesti ja moraalisesti, ja samalla ottaa oppia lännen reaktioista, Hill näkee.

– Jos astumme syrjään ja annamme Ukrainan hävitä, olemmeko valmiit tekemään saman Taiwanin tapauksessa?

Ukrainan häviäminen kallistaisi vaakakuppia Indopasifisella alueella Kiinan puolelle.

– Sen vuoksi Japani ja Etelä-Korea ponnistelevat auttaakseen Ukrainaa, he näkevät laajemmat geopoliittiset vaikutukset, Hill sanoo.

Putinille voitto olisi merkittävä poliittinen niskalenkki Yhdysvalloista, jonka myötä koko Yhdysvaltojen maine maailman johtajana voisi romuttua.

– Putin voisi esittää sen jälkeen varsin vakuuttavan narratiivin siitä, että Yhdysvallat ei kykene ylläpitämään kansainvälisiä sitoumuksiaan, mikä rapauttaa sen asemaa johtajana.

– Ja ilmiselvin voitto on tietysti se, että Putin näkisi mahdollisuuden jakaa Ukraina, sanoo Hill, joka toteaa, että yksittäisiä ääniä Ukrainan työntämiseksi neuvotteluihin kuullaan jo, vaikka se ei olekaan kongressin ja senaatin enemmistön kanta.

Hill muistuttaa, että mikäli Ukrainan alueita luovutetaan Venäjälle, ei tule syntymään jonkinlaista Itä- ja Länsi-Ukrainaa. Miehitettyjen alueiden tulevaisuus pakkovenäläistettyinä on karu. Putin on tehnyt selväksi, että hänen mielestään ukrainalaisten identiteettiä, kulttuuriperintöä tai kieltä ei ole olemassakaan. Sen sijaan vallatut alueet tarjoavat alustan yrittää kahmia lisää.

Mitä sitten lännessä tapahtuu, jos Putin voittaa?

– Olemme pian toistemme kurkuissa. Se ei pääty hyvin missään tapauksessa.

Hillin mielestä Venäjän voitto johtaisi kiihtyvään ydinasevarusteluun. Hän toteaa, että kun Ukraina luovutti neuvostoaikaiset ydinaseensa pois, sille turvattiin Britannian ja Yhdysvaltojen taholta, ettei se joudu tilanteeseen, jossa se nyt on.

– Tämä aukaisee todellisen matopurkin.

Hillin mukaan muut maat alkaisivat miettiä, suojeleeko heitä kukaan ja kuinka haavoittuvia he lopulta ovat vihamielisen ydinasevaltion edessä. Ja jos he ovat haavoittuvia, pitäisikö hankkia oma ydinase.

– Mieti dynamiikkaa vaikkapa Intian ja Pakistanin välillä, Kiinan ja Intian välillä, tai Intian ja Etelä-Korean sekä Japanin välillä.

– Tiedämme, että esimerkiksi Turkilla ja Saudi-Arabialla on omat ydinasepyrkimyksensä.

Hillin mukaan Ukraina-avun viivyttäminen kongressissa johtuu pitkälti ensi syksyn presidentinvaaleista.

– Moni senaattori ja kongressin jäsen, joiden kanssa olen puhunut, kannattaa Ukrainan tukemista ja ymmärtää tilanteen tärkeyden, mutta he eivät silti pääse irti sisäpolitiikasta. Bidenin pitäisi jotenkin pystyä vakuuttamaan heidät, että Ukrainan tukeminen ei automaattisesti buustaa häntä voittoon presidentinvaaleissa.

– Putin puolestaan näkee Bidenin merkittävänä vastustajana. Hän on Putinin voiton este ja Putin haluaa Bidenin häviävän vaalit.

Siksi Ukrainan tuen sotkeutuminen Yhdysvaltojen sisäpoliittisen taistelun jalkoihin on Hillin mukaan Putinille paras mahdollinen tilanne.

– Hänellä ei ole mitään ongelmia omassa valituksi tulemisessaan ensi maaliskuussa.

– Amerikkalainen johtoasema on yhä tärkeä. Mutta tässä kohtaa muut maat ovat alkaneet tehdä suunnitelmia maailmasta ilman meitä. Voit olla varma, että Vladimir Putin ja presidentti [Jinping] Xi ovat riemuissaan, jos annamme periksi Ukrainan suhteen.

– Ja jos presidentti Trump tulee takaisin valtaan ja ajattelee olevansa vapaan maailman johtaja – no, mietipä uudelleen. Ei ole mitään vapaata maailmaa mitä johtaa. Tämä ei ole liioittelua. Tämä on fakta.

Hillin mukaan paras skenaario on, että Ukraina pystyisi tekemään uuden vastahyökkäyksen tai -hyökkäyksiä sotilaallisen tuen ansiosta.

– Jos ajattelemme toista maailmansotaa tai muita sotia, silloinkin piti vain jatkaa yrittämistä kunnes onnistui.

Absoluuttinen voitto Venäjästä on kuitenkin vaikea ja Hill luonnehtii haastattelussa, että Ukraina ei välttämättä tule olemaan täysin kokonainen alueellisesti sodan jälkeenkään. Hill kuitenkin korostaa, että Ukrainalle pitää antaa mahdollisuus ratkaisuun omilla ehdoillaan, jossa myös koko kansainvälinen yhteisö tunnustaa sen, että Ukraina oli loukattu osapuoli.

Venäjää ei voi Hillin mukaan myöskään päästää kuin koira veräjästä Ukrainan jälleenrakennuksen suhteen.

– Tämä on yksi syy, minkä vuoksi Putin näkisi Yhdysvaltojen ja sen kumppaneiden taustalle astumisen valtavana voittona. Silloin Venäjällä ei olisi minkäänlaista painetta Ukrainan jälleenrakentamista. Venäjä voisi vain pestä kätensä kaikesta ja antaa muiden korjata, mikä on rikki.

– Joten paras lopputulema sen lisäksi, että Ukraina on voitolla taistelukentillä, on Ukrainan eduksi neuvoteltu sopimus, jolla se saa takeet turvallisuudesta ja jälleenrakennuksesta ja joka johtaa Venäjällä asioiden syvälliseen pohdintaan. Mutta tätä ei nykyoloissa tule tapahtumaan. Ainoa keino, jolla tähän päästään on, että Venäjä uskoo muiden voimaan ja pysymiseen valta-asemassa tässä konfliktissa. Sellaista viestiä me emme tällä hetkellä lähetä.

Hillin mukaan tällä hetkellä Yhdysvalloissa vahingoitetaan itseä, kun isompaa kuvaa ei nähdä.

– Päätös on meidän, se on täysin meidän.