Poliisiauto Tyler Robinsonin vanhempien talon edessä Washingtonissa, Utahissa 12. syyskuuta. AFP / LEHTIKUVA / ROMAIN FONSEGRIVES

Näin Charlie Kirkin ampuja jäi kiinni

  • Julkaistu 13.09.2025 | 10:50
  • Päivitetty 13.09.2025 | 10:50
  • Yhdysvallat
Epäilty antautui poliisille itse perhepiiristä tulleen vinkin jälkeen.
Epäilty Charlie Kirkin ampuja tunnistettiin perhepiiristä tulleen vinkin avulla, kertoo Wall Street Journal.

22-vuotias Utahista kotoisin oleva Tyler Robinson jutun mukaan kertoi isälleen olleensa ampuja. Isä otti yhteyttä luotettuun perheystävään, joka vei tiedon viranomaisille.

Robinson antautui tietojen mukaan itse. Hänet otettiin perjantaina kiinni Washington Countyssa ja kirjattiin epäiltynä murhasta, ampuma-aseen laittomasta käytöstä ja oikeuden estämisestä.

Ampuminen tapahtui keskiviikkona Utah Valley Universityn kampuksella.

Noin puoli tuntia ennen tekoa epäilty nähtiin kampuksella kävelemässä. Hän vaihtoi vaatteita ennen ampumista.

Kuusi minuuttia ennen laukausta hän kiipesi rakennuksen katolle, asettui makuulle ja ampui yhden laukauksen. Tämän jälkeen pakeni katolta metsikköön.

