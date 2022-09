Näin brittitiedustelu selittää kiirettä ”kansanäänestyksiin”

Syyskuun 20. päivänä Ukrainan Venäjän miehittämien Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporižžjan alueiden viranomaiset ilmoittivat järjestävänsä kansanäänestykset liittymisestä Venäjään.

Britannian puolustusministeriön mukaan kiireinen ”kansanäänestysten” järjestäminen Venäjän miehittämillä alueilla johtuu todennäköisesti peloista Ukrainan uhkaavasta hyökkäyksestä ja odotuksista paremmasta turvallisuudesta sen jälkeen, kun alueet ovat virallisesti liittyneet Venäjään.

Brittitiedustelun mukaan Venäjällä on edelleen pulaa joukoista. Venäjän duuma äänesti 20. syyskuuta lain muuttamisesta, joka laajentaa armeijan rangaistuksia.

– Tämän on todennäköisesti tarkoitus rajoittaa karkaamisten ja kieltäytymisten määrää ja siten lieventää joitain välittömiä miehistöpaineita.

– Venäjän siviili- ja sotilasjohto on kohdannut merkittävää painetta viimeisen kahden viikon aikana. Näitä uusia toimenpiteitä on suurella todennäköisyydellä aikaistettu muun muassa julkisen sotaa koskevan kritiikin takia.

Ukrainan ulkoministeriö on todennut, että ”kansanäänestyksillä” ei ole oikeudellisia seurauksia ja kehotti kansainvälisiä kumppaneita tuomitsemaan jyrkästi Venäjän aikomuksen järjestää laittomat äänestykset, määrätä Venäjää vastaan uusia pakotteita ja nimetä se terrorismia tukevaksi valtioksi.

