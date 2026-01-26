Näin Alex Prettin ampuneille agenteille käy

Yhdysvaltojen rajavartiolaitoksen johtaja Gregory Bovino sanoo, että Minneapolisissa Alex Prettin ampumiseen osallistuneet liittovaltion agentit siirretään todennäköisesti hallinnollisiin tehtäviin.

– Nämä rajavartioston agentit tulevat mitä todennäköisimmin olemaan hallinnollisessa tehtävässä, mutta he pysyvät rajavartioston agentteina, Bovino sanoi CNN:n State of the Union -ohjelmassa The Hill -julkaisun mukaan.

Bovinon mukaan kyseiset agentit vedetään pois Minneapolisista, mutta he osallistuvat edelleen operaatioihin muissa kaupungeissa, joissa tulli- ja rajavartiolaitos CBP ja maahanmuutto- ja tulliviranomainen ICE toimivat.

Bovino sanoi sunnuntaina, että Pretti, 37, oli ennen ampumista ”aktiivisesti estänyt” ja ”hyökännyt” agenttien kimppuun. Videoilla kuitenkin näkyy miehen kuvaavan agentteja ennen kuin hänet kaadetaan maahan ja ammutaan, mikä on ristiriidassa selityksen kanssa.

Silminnäkijöiden lauantaisesta tilanteesta kuvaamilla videoilla näkyy useita agentteja ympäröimässä Prettiä. Yksi agenteista näyttää sen jälkeen tarttuvan Prettin lonkalla olleeseen aseeseen. Prettillä oli lupa kantaa asetta.

Kun agentti oli ottanut aseen haltuunsa, toinen agentti ampui Prettiä useita kertoja ja tämä kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalla.

Prettin kuoleman jälkeen useat demokraattisenaattorit ovat ilmoittaneet estävänsä hallituksen rahoituspaketin, jos se sisältää määrärahaa sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS), jonka alaisuuteen ICE ja CBP kuuluvat.