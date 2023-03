Näillä yksiköillä Venäjä vastaisi uuteen vastahyökkäykseen

Monet sotaa seuraavat asiantuntijat ovat huomauttaneet Venäjän ennalta hehkutetun ”suurhyökkäyksen” lässähtäneen täysin. Synkimmissä arvioissa Kremlin väitettiin lähettävän jopa puoli miljoonaa uutta sotilasta kohti Kiovaa tai Ukrainan länsiosia alkuvuoden aikana.

Tähän mennessä vaikuttaa siltä, että mobilisoituja sotilaita on lähinnä käytetty kuluneiden yksiköiden täydentämiseen. Venäjä on kiihdyttänyt hyökkäyksiään Donetskin ja Luhanskin alueilla, mutta eteneminen on ollut vähäistä suhteessa koviin tappioihin. Puolustajan kannalta tukalin tilanne on tällä hetkellä Bahmutin lähialueella, sillä venäläisjoukot ovat päässeet etenemään kaupungin etelä- ja pohjoispuolella.

Economist-lehden haastattelema länsimainen hallintolähde arvioi, ettei Venäjällä ole enää kovin paljon joukkoja reservissä. Viime syksynä mobilisoiduista 300 000 sotilaasta noin puolet passitettiin heti rintamalle täyden romahduksen estämiseksi. Venäläissotilaita on haavoittunut tai kaatunut jopa tuhat päivässä.

Lopuilla sotilailla on muodostettu reservi, jotta etulinjan joukkoja saadaan ajoittain siirrettyä pois Ukrainasta lepoa ja täydennystä varten. Kreml ei ole turvautunut uuteen liikekannallepanoon huhuista huolimatta.

RUSI-ajatuspajan tutkija Jack Watling huomauttaa, ettei Venäjällä ole riittävästi joukkoja uuteen suurhyökkäykseen, jolla Ukrainan puolustuslinja saataisiin murrettua. Joukkojen laatu on myös heikentynyt eliittijoukkojen kärsittyä raskaita tappioita.

Venäjän sotateollisuus pystyy korvaamaan vain noin kymmenesosan rintamalla menetetyistä panssarivaunuista. Ammuspulan vuoksi tykistö käyttää 20 prosenttia viime kesän kranaattimäärästä. Venäjän ilmavoimat käytti noin puolet täsmäohjuksistaan jo sodan ensimmäisen kuukauden aikana.

Jack Watling kertoo suhtautuvansa optimisesti Ukrainan kykyyn käynnistää uusi vastahyökkäys kevään aikana. Suurin osa Ukrainan asevoimien reserveistä on vielä käyttämättä.

Kreml joutuisi venyttämään voimansa äärimmilleen hyökkäyksen torjumiseksi. Venäjällä on tällä hetkellä reservissä neljä laivaston jalkaväkiprikaatia miehitetyn Mariupolin ympäristössä. Eliittijoukkoina pidetyillä VDV-maahanlaskujoukoilla on reservissä seitsemän prikaatia, joiden uskotaan olevan Luhanskin alueella.

Yhden prikaatin nimellisvahvuus on noin 3 000 sotilasta, mutta monet niistä voivat olla alivahvuisia viimeisen vuoden aikana kertyneiden tappioiden vuoksi. Esimerkiksi viime syksynä ukrainalaisjoukot työnsivät Harkovan alueella asemistaan Venäjän yksiköitä, joista osalla oli jäljellä enää 20–25 prosenttia miesvahvuudestaan.