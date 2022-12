Naapurimaan trolli kärysi: ”Kertaa vaikka yhdyssanasäännöt”

Entinen pääesikunnan apulaistiedustelupäällikkö ja nykyinen Jyväskylän yliopiston yliopistonopettaja, eversti (evp.) Martti J. Kari on kiinnittänyt huomiota erikoiseen Twitter-käyttäjään.

Vanhahtavassa profiilikuvassa on Jarmo-niminen mies, jolla on päällään Suomen armeijan M83-palveluspuvun takki. Nimimerkin perusteella mies on syntynyt vuonna 1987.

– Pikkusen tarkempaa työtä siellä Savuškininkatu 55:ssä. Vuonna 1987 syntyneestä miehestä ei voi olla kuvaa, jossa hänellä on päällä puku m/83, joka korvattiin puku m/91:llä vuonna 1991, tai sitten Jarmo on käynyt intin alle neljän vuoden iässä, Martti J. Kari sanoo tviitissään.

Savuškininkadulla hän viittaa Pietarissa sijaitsevaan trollitehtaaseen, jota epäillään sosiaalisen median tekaistujen käyttäjien tehtailusta ja valeuutisten levittämisestä.

Profiilinsa esittelytekstissä Jarmo kertoo kannattavansa ”puolueetonta Suomea, joka tulee toimeen naapurimaidensa kanssa. Käy kauppaa ja kulttuurin vaihtoa, niin itä kuin länsi naapurin kanssa”.

Martti J. Kari kiinnittää huomiota kirjoitusvirheisiin.

– Tämä on muuten kuukauden huonoin trollitili. Jos olisin Jarmon pomo, käskisin kertaamaan ihan vaikka yhdyssanasäännöt.