Myrskypuuskat katkaisivat sähköt yli 20000 taloudelta

Voimakkaat tuulenpuuskat ovat levinneet keskiviikkona ensin maan keskiosaan ja iltapäivällä myös etelään.

Ilmatieteen laitoksen mukaan paikoin esiintyy myrskypuuskia. Lisäksi pohjoisessa ja idässä tulee paikoin lumi- tai vesikuuroja. Yöksi tuuli heikkenee ja sää poutaantuu.

Tuulivaroitus on voimassa koko maassa. Puuskissa yli 20 metriä sekunnissa puhaltava tuuli voi kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja.

Kuivuuden vuoksi maastopalovaroitus on voimassa kaikkialla paitsi pohjoisessa. Mahdolliset palot voivat levitä tuulisella säällä erittäin nopeasti.

Ylen mukaan tuuli on puhaltanut puuskissa jopa 30 metriä sekunnissa Lapin tunturialueilla.

Energiateollisuuden ylläpitämän sähkökatkokartan mukaan sähköttömiä asiakkaita oli iltapäivällä 20 000 asiakkaalla yli 80 kunnassa.