Myrkytysepäily Iranin yliopistoissa, mielenosoittajia estetty palaamasta kampukselle

Opiskelijoilta on estetty pääsy yliopistoihin sen jälkeen, kun he protestoivat sairaalaan joutuneiden opiskelijoiden epäiltyä myrkytyksiä. Asiasta kertoo Radio Free Europe/Radio Liberty.

Tietojen mukaan protestien takia ainakin 70 opiskelijalta on estetty pääsy kampukselle. Osa opiskelijoista kertoo saaneensa viestin, joissa heidät on kutsuttu osallistumaan ”pakollisille työpajoille”.

Opiskelijat ovat maaliskuun alkupuolella osoittaneet mieltä iranilaisissa yliopistoissa tapahtuneita myrkytystapauksia vastaan. Tiettävästi jopa yli 5 000 opiskelijaa on viime aikoina saanut oireita, joiden vuoksi he ovat joutuneet sairaalahoitoon. Valtaosa heistä on ollut naisia.

Oireisiin ovat kuuluneet esimerkiksi pahoinvointi, päänsärky, yskä, hengitysvaikeudet ja sydämentykytykset. Monet opiskelijat ovat kertoneet haistaneensa kloorin tai puhdistusaineen hajun kouluympäristön ilmassa.

Tapauksista on annettu julkisuuteen vain vähän tietoa, ja tapauksia on epäilty tarkoituksella järjestetyiksi myrkytyksiksi. Epäilyksiä lisää ennestään se, että useampi myrkytysoireista saaneista naisista on ollut niitä, jotka ovat osallistuneet naisten huivipakkoa vastustaviin mielenosoituksiin.

Iranilaisissa oppilaitoksissa on viime aikoina ollut myös yhteenottoja opiskelijoiden ja paikallisten viranomaisten kanssa, missä hijab-huivista kieltäytyviä naisia on pakotettu pukemaan se päälleen. Joissakin oppilaitoksissa naisia on myös pidätetty hijabista kieltäytymisen takia.

Opiskelijat ovat vaatineet myrkytystapausten selvittämistä ja riippumatonta tutkintaa asiasta.