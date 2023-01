Muuttiko Israel linjaa? Ukrainalle virtaa uutta sotateknologiaa

Vaikka Israelissa vaihtui hallitus, maan politiikka Venäjän sotaan Ukrainassa ei julkisesti muuttunut. Israel pyrkii kulkemaan kultaista keskitietä ja olemaan ärsyttämättä niin Yhdysvaltoja kuin Venäjääkään.

Sen vuoksi Israel on toimittanut Ukrainaan pääasiassa ruokaa, lääkkeitä, vettä ja muuta humanitaarista apua, mutta myös esimerkiksi kypäriä, suojaliivejä ja viime keväänä joksikin aikaa kokonaisen kenttäsairaalan. Israel on myös heinäkuusta alkaen tukenut taloudellisesti siviiliapua Ukrainaan toimittavia järjestöjä.

Syy Israelin haluttomuuteen sotilaallisen avun antamisesta voidaan tiivistää yhteen sanaan: Syyria. Vaikka Iran toimittaa Venäjälle drooneja, Venäjä sallii Israelin pommittaa iranilaisia asekuljetuksia Hizbollahille Syyriassa puuttumatta siihen mitenkään.

Israelia on pyydetty toimittamaan Ukrainalle Iron Dome -ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, mutta toistaiseksi Israel on kieltäytynyt siitä. Harva kuitenkaan tietää, että eräs israelilaisyritys myi syyskuussa droonintorjuntajärjestelmiä Ukrainan maavoimille Puolan kautta. Myyntiä ei edes tehty pimeästi, vaan sille haettiin virallisesti luvat puolustusministeriöltä, joka teeskenteli tietämättömyyttä siitä, että järjestelmät päätyivät Puolan kautta Ukrainaan.

Myynnin julkistanut Zaman Israel -uutismedia ei ole paljastanut, mistä yrityksestä on kysymys.

Droonintorjuntajärjestelmiä valmistaa ainakin viisi israelilaisyritystä: Avnon Group, Elbit Systems, IAI, MCTECH ja Spear. Niiden järjestelmiä on käytössä ympäri maailmaa.

Israelin suhteet Moskovaan ovat kuitenkin alkaneet viilentyä, mistä kielii viikko sitten Ukrainan Israelin-suurlähettilään Jevhen Korniytshukin ilmoitus, että Israel on virallisesti toimittamassa Ukrainaan ohjus- ja droonivaroitusjärjestelmiä. Hän kertoi myös, että käynnissä on muitakin projekteja, joita hän ei voi vielä julkisesti kommentoida.

Israelin puolustusministeriö on hiljattain myös ilmaissut, että sota Ukrainassa on yksi ministeriön asialistan prioriteeteista.

Toisena merkkinä Israelin muuttuneesta kannasta on se, että se sallii Yhdysvaltojen toimittaa Israelissa sijaitsevasta valtavasta, mutta hyvin vähän tunnetusta ammusvarastostaan tykistökranaatteja Ukrainalle, mistä se on aikaisemmin kieltäytynyt. Yhdysvaltain puolustusministeriö ilmoitti asiasta keskiviikkona. Varasto on Yhdysvaltain asevoimien käytössä Lähi-idän operaatioita varten, mutta myös Israelin varmuusvarastona hätätilanteita varten.

Noin puolet 300 000 ammuksesta on jo toimitettu Eurooppaan.