Muutoksia Suomen hyväksymiin Venäjän passeihin

Suomi ei 1. kesäkuuta 2026 lähtien enää hyväksy Venäjän federaation myöntämiä ei-biometrisiä passeja.

Poikkeuksena Suomi hyväksyy kuitenkin alle 18-vuotiaiden henkilöiden ei-biometriset passit. Lisäksi Suomi hyväksyy sellaiset ei-biometriset passit, joiden haltijoille Suomi on ennen 1. kesäkuuta 2026 myöntänyt oleskeluluvan Suomeen. Jatkolupaa Suomen myöntämälle oleskeluluvalle on vastaisuudessakin mahdollista hakea ei-biometrisellä passilla. Erityisestä syystä maahantulolupaa hakevan tai maassa oleskelevan henkilön ei-biometrinen passi voidaan hyväksyä yksilöllisen harkinnan perusteella.

Siirtymäaikana 1.6.–31.12.2026 Suomi hyväksyy Venäjän myöntämät ei-biometriset passit, jotka sisältävät Suomen ennen 1. kesäkuuta 2026 myöntämän voimassa olevan viisumin, kertoo ulkoministeriö tiedotteessa.

Lisäksi Suomi hyväksyy siirtymäaikana ei-biometriset passit, jotka sisältävät muun EU:n jäsenmaan tai Schengen-maan ennen 1. kesäkuuta 2026 myöntämän voimassa olevan viisumin tai oleskeluluvan.

Ei-biometrisillä passeilla viitataan passeihin, joissa ei ole biometrisiä tunnistetietoja sisältävää teknistä sirua. Ulkoministeriö suosittelee huomioimaan muutoksen hyvissä ajoin viisumeja ja oleskelulupia haettaessa.

Päätöksen tavoitteena on varmistaa, että Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat ovat mahdollisimman luotettavia. Siirtymäaika ja edellä mainitut poikkeukset helpottavat päätöksestä aiheutuviin muutoksiin varautumista ja tukevat muun muassa perhe-elämän ylläpitämisen mahdollisuuksia.

Suomi siirtyi vain biometristen passien myöntöön vuonna 2006. Venäjä on myöntänyt biometrisiä passeja ei-biometristen rinnalla vuodesta 2006 alkaen.

Suomi on rajoittanut Venäjän kansalaisten maahantuloa valtioneuvoston periaatepäätöksillä vuosina 2022 ja 2023: ei-välttämätön matkustus Suomeen ja Suomen kautta muualle Schengen-alueelle on toistaiseksi kielletty.