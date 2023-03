Valtiovarainministeriö (VM) julkaisi hiljattain ehdotuksia keinoista, joilla julkista taloutta saadaan vahvistettua lähivuosina. Ekonomisti, valtiotieteiden tohtori Heikki Pursiainen kertoo lukeneensa ministeriön listaa mahdollisista menoleikkauksista ja veronkiristyksistä. Tviittiketjussaan Pursiainen käy läpi uutta blogikirjoitustaan.

Pursiainen toteaa oikeistoliberaalina nyökytelleensä monille ministeriön esittämille leikkauksille ja irvistelleensä useimmille veronkiristyksille.

Helsingistä kokoomuksen listoilta eduskuntaan pyrkivä Heikki Pursiainen sanoo kuitenkin ministeriön sopeutuslistoja lukiessaan miettineensä myös, mitä oikeistolainen voi sanoa köyhälle.

– Meidän oikeistolaisten on helppo perustella näkemyksiämme keskiluokkaisille äänestäjillemme. …Ajatukset kannustamisesta, alemmista veroista ja taloudellisesta vapaudesta uppoavat heihin hyvin. Mutta mitä sanottavaa meillä on köyhälle, joka vain haaveilee keskiluokalle itsestään selvästä elintasosta?, Heikki Pursiainen kysyy.

Pursiainen kertoo tulleensa lopputulokseen, että oikeistolla on tarjota ihan muutakin kuin leikkauksia ja ikäviä kannustimia.

– Jos uskomme oikeasti aatteeseemme, meidän on voitava seistä myös yhteiskunnan köyhimpien edessä pystypäin. Meidän on voitava kertoa ylpeästi aatteestamme myös heille. Emme voi vain mumista kengänkärkiin tuijotellen kannustimista ja vastuullisesta taloudenpidosta, hän sanoo tviittiketjussaan.

Heikki Pursiainen sanoo olevansa liberaali, koska hän uskoo toimivan markkinatalouden ja avoimen yhteiskunnan olevan paras ja ainoa lääke köyhyyttä vastaan.

– Koko homman pointti on köyhyyden poistaminen ja niiden vapauden lisääminen, joilla on sitä vähiten. Iso lupaukseni on juuri tämä. Markkinatalous on maailmanhistorian suurin köyhyyttä poistava voima. Oikeastaan kaikki, jotka eivät ole köyhiä, eivät ole köyhiä markkinatalouden ansiosta, hän kirjoittaa.

Markkinatalouden hyvinvointia luova voima ei ole Pursiaisen mukaan kadonnut.

– Hanke on vain kesken. Jos vain annamme sille tilaa, se nostaa yhä useammat köyhyydestä, Suomessa ja maailmalla. Liberaalin politiikan päämääränä on juuri antaa tilaa markkinataloudelle ja sen kautta kanavoituvalle ihmisten luovuudelle. Verojen pitäminen kohtuullisena, kannustimista huolehtiminen, kaupankäynnin edistäminen ja taloudellisen vapauden lisääminen pyrkivät juuri tähän. Ne eivät siis ole vain verhottuja tapoja puolustaa jo vaurastuneiden etuoikeuksia. Markkinatalouden köyhyyttä poistava voima on liberalismin suuri lupaus.

Ekonomisti kertoo uskovansa hyvinvointivaltioon.

– Markkinatalous on mahtava rikastuttava voima, mutta se on oikullinen. Useimmiten omaa elämäänsä voi parantaa ahkeroimalla, mutta ei aina. Toisin kuin rikkaat haluavat ajatella, palkintoja ei markkinataloudessa suinkaan aina jaeta ansion mukaan, vaan sattumalla on vahva osuus. Siksi markkinatalouden oheen on luotava kattava vakuutusjärjestelmä – hyvinvointivaltio, hän sanoo.

Pohjoismainen malli yhdistää Heikki Pursiaisen mukaan parhaimmillaan toimivan markkinatalouden kattavaan ja tehokkaaseen hyvinvointivaltioon.

– Politiikan tehtävä on löytää tasapaino, jossa hyvinvointivaltion vakuutus on kattava, mutta sen kustannukset eivät muserra kannustimia ja yritteliäisyyttä. Tällä hetkellä väestön vanheneminen ja julkisten menojen paisuminen uhkaa tätä tasapainoa, hän sanoo tviittiketjussaan.

– Siksi leikkauksiakin tarvitaan. Ei siksi, että tarkoitus olisi köyhdyttää ihmisiä. Vaan siksi, että säästämällä nyt meille syntyy mahdollisuuksia panostaa tulevaisuuteen. Siksi, että pitämällä julkiset menot kohtuullisina markkinatalouden ihmeelle jää tilaa.

Mitä oikeistolainen voi sanoa köyhälle? Mietin tätä ministeriön sopeutuslistoja lukiessani. Onko meillä tarjota muuta paitsi leikkauksia ja ikäviä kannustimia? (”Tulojen alentaminen on omaksi parhaaksesi – kohta alkaa työnteko maistua.”) Vastaus: On. KETJU + BLOGAUS 1/ — Heikki Pursiainen | KOK 145 | Helsinki (@pursiain) March 8, 2023