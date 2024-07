Mustanmeren laivastolle rakennetaan uutta tukikohtaa

Lokakuussa 2023 Venäjän tukema Abhasian johtaja Aslan Bzhania ilmoitti Venäjän rakentavan uutta laivastotukikohtaa Otšamtširaan.

Pikkusatamasta, jossa on hiiliterminaali ja turvallisuuspalvelu FSB:n rannikkovartioston yksikkö, oli hänen mukaansa tulossa Venäjän Mustanmeren laivaston pysyvä päätukikohta.

Moskova ei vahvistanut tietoja, eikä ilmoitusta seuranneina lähikuukausina alueella havaittu juurikaan rakennustoimintaa. Kuitenkin Bellingcatin analysoimissa satelliittikuvissa näkyy nyt, että alueen rakentaminen on kiihtynyt alkuvuodesta.

Viimeisissä kuvissa Otšamtširasta näkyy useita uusia perustuksia, raivattuja alueita ja uusi alueraja, joka laajentaa tukikohdan aluetta huomattavasti. Sataman itäpuolella, jossa näkyy satamaan johtava rautatie, on raivattu noin 3,6 hehtaaria maata ja sinne on laskettu noin 100 kertaa 40 metrin betonilaatta.

Toinen betoniperustus on laskettu varsinaiselle satama-alueelle heinäkuussa. Alueen ja Otšamtširan kaupungin väliin on raivattu uusi tie, jonka reunaan on pystytetty aita.

Asiantuntijoiden mukaan mahdollisella tukikohdalla olisi Venäjälle strategista merkitystä, koska se voisi toimia Mustanmeren laivaston turvasatamana Ukrainan drooni-iskuilta. Lokakuun loppupuolella 2022 Venäjä joutui vetämään suurimman osan laivastostaan Sevastopolista Novorossijskiin Ukrainan ohjus- ja droonihyökkäysten jälkeen.

Uusi satamakaan ei ollut turvallinen: Ukraina hyökkäsi sinne elokuussa 2023 sekä kuluvan vuoden toukokuussa ja heinäkuussa. Heinäkuussa havaittiin venäläisen hinaajan siirtyneen ensimmäisenä laivaston aluksena Otšamtširaan.

Bellingcatin mukaan Venäjän laivastotukikohdan uusi sijainti saattaa vaikuttaa Georgian suunnitelmiin rakentaa moderni syväsatama Anakliaan, joka on vain 30 kilometrin päässä Otšamtširasta. Miljardien dollarien rakennusprojektin pitäisi tehdä Georgiasta riippumaton kauttakulkukeskus Kiinan ja EU:n väliselle tavaraliikenteelle.

Satamaprojektia johti alun perin georgialaisyhdysvaltalainen konsortio, mutta maan hallitus keskeytti sen vuonna 2020 poliittisten ristiriitojen alkaessa repiä maata ja johtavan Georgialainen unelma -puolueen lähennyttyä Kremliä. Projekti käynnistettiin uudelleen kuluvana vuonna, mutta nyt sitä johtaa kiinalainen konsortio.