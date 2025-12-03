Venäjällä myönnetään: Ukraina teki yhden sodan onnistuneimmista iskuista

Ukraina iski lennokein ja ohjuksin Novorossijskin Mustanmeren-satamaan ja sen Šesharisin öljyterminaaliin 13.–14. marraskuuta välisenä yönä.

Iskujen jälkeen avoimien lähdeaineistojen perusteella pääteltiin, että kohteena oli myös Kubanin 1537. punalippuisen ilmatorjuntaohjusrykmentin S300/400-ilmatorjuntajärjestelmät. Venäjän puolustusministeriö kommentoi iskua vain väittämällä pudottaneensa 66 ukrainalaisdroonia.

Iskun aiheuttamista tuhoista ei ole kuitenkaan juuri kerrottu. Venäjän merivoimiin keskittyvä Z-sotabloggarikanava Morskaja moštš gosudarstva (”Valtion merivoima”) mukaan ukrainalaisten aiheuttavat vahingot olivat kuitenkin merkittäviä.

– Kaksi päivää sitten [13. marraskuuta] Ukraina toteutti yhden sodan menestyksekkäimmistä operaatioista Novorossijskissa. Mutta ei ole yllättävää, että moni ei ole siitä kuullutkaan; se ei ollut niin korkeatasoinen kuin ”Hämähäkinverkko”, kirjoittaa kanava viitaten kesäkuussa Ukrainan venäläispommittajia vastaan suorittamaan operaatioon.

Kanavan mukaan ukrainalaislennokit tuhosivat alueen S-400-ilmatorjuntajärjestelmät räjäyttäen seitsemästä laukaisualustasta neljä yhdessä kahden 96N6- ja 92N6-tutkien kanssa.

– Tätä seurasi Neptune-ohjusisku Šesharisin öljyterminaaliin, kirjoittaa kanava.

Kanava viittaa Reutersiin, jonka mukaan iskun jälkeen öljynvienti terminaalista pysähtyi muutaman päivän ajaksi. Öljyterminaalin kautta kulkee noin 20 prosenttia Venäjän kaikista öljytuotteiden viennistä ja 15 prosenttia raakaöljyviennistä, mikä vastaa kahta prosenttia maailmanlaajuisesta viennistä.