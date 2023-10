Murskatappio idässä: Venäjä toistaa hyökkäyksissä alkuvuoden virheet

Venäjän asevoimat on jatkanut viimeisen viikon aikana hyökkäyksiä Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan ympäristössä raskaista tappioista huolimatta.

Kaupunkia on yritetty saartaa jo pidemmän aikaa, mutta Ukrainan joukkojen valmistelemat puolustuslinjat ovat pitäneet rintamalinjan lähes ennallaan. Alkuvuoden kiivaiden taisteluiden jälkeen tilanne pysyi hetken rauhallisempana ennen lokakuussa aloitettua uutta hyökkäystä.

Ukrainan yleisesikunnan mukaan Venäjä olisi menettänyt rynnäköissään kaatuneina tai haavoittuneina tuhansia sotilaita sekä satoja panssarivaunuja ja panssariajoneuvoja. Operaatio aloitettiin poikkeuksellisen voimakkaalla ilmatuella Ukrainan puolustusten murtamiseksi.

Cargenie-ajatuspajan vanhempi tutkija Dara Massicot hämmästelee viestipalvelu X:ssä Venäjän sotilasjohdon päätöstä jatkaa hyökkäystä kohti Avdijivkaa heikosta menestyksestä huolimatta.

Massicotin mukaan venäläiset ilmeisesti edelleen uskovat, että kaupungin saarrostus voi onnistua. Toimet kertovat siitä, ettei Venäjän sotilasjohto pysty priorisoimaan hyökkäyksiään tehokkaalla tavalla.

Tilanne muistuttaa alkukevättä, jolloin yleisesikunnan päällikkö, kenraali Valeri Gerasimov määräsi joukkonsa tuhoisiin ja turhiin hyökkäyksiin Vuhledarin alueella.

– Avdijivkan hyökkäyksessä näkyy Gerasimovin kädenjälki, Dara Massicot sanoo.

It has his hallmark touch of “do it again” and “I don’t care how much we’ve lost.”

— Michael Kofman (@KofmanMichael) October 21, 2023