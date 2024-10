Murskaava isku: Iran menetti pitkän kantaman ilmatorjuntapatterit

Israel toteutti viikonloppuna useita tunteja kestäneen ilmahyökkäyksen, jonka yhteydessä iskettiin noin 20 kohteeseen eri puolilla Irania.

Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan kyseessä oli vastatoimi Iranin laajalle ballistiselle ohjushyökkäykselle lokakuun alussa. Israel ilmeisesti noudatti Yhdysvaltain toivetta siitä, ettei Iranin öljylaitoksia tai ydinkohteita vaurioitettaisi. Rajoitettu isku vähentää riskiä eskalaatiokierteen jatkumisesta.

Israelin mukaan kohteina olivat droonien ja ballististen ohjusten tuotantolaitokset ja laukaisukeskukset sekä ilmatorjuntapatterit. Iranin kerrotaan asettaneen ohjuksia valmiuteen, mutta niitä ei lopulta laukaistu.

Asiantuntijoiden mukaan on merkittävää, että Israelin koneet pystyivät toteuttamaan tuntikausia kestäneen ilmaiskujen sarjan ilman omia tappioita. Iranin ilmapuolustusjärjestelmät kärsivät sen sijaan kohtalokkaita tappioita.

Konfliktia seuraava ISW-tutkimuslaitos nostaa esiin Israelin puolustushallinnosta kuultuja arvioita, joiden perusteella Iran olisi menettänyt hyökkäyksessä kaikki pitkän kantaman ilmatorjuntapatterinsa ja niiden tutkajärjestelmät.

Jäljelle jäi vain Iranissa tuotettuja lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmiä. Israelin puolustusministeri Yoav Gallantin mukaan kyseessä oli merkittävin ilmaoperaatio vuonna 1967 käydyn kuuden päivän sodan jälkeen. Hän arvioi Iranin ilmapuolustuskyvyn heikentyneen ratkaisevalla tavalla.

When taken with VIIRS data it seems highly probable that Israel was successful in their strike of yet another 30N6E2, functionally destroying a second S-300PMU2 battery. Now I'm probably biased having worked at @planet but it's examples like this as to why I find the planetscope… pic.twitter.com/h4rjqgea2I

— Chris Biggers (@CSBiggers) October 28, 2024