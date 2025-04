USA:n hallinnosta nopea kuitti vastatulleille – raju vastatoimi harkinnassa

Yhdysvaltain valtiovarainministerin Scott Bessentin mukaan Kiinan päätös kostaa presidentti Donald Trumpin tulleja on ”häviäjä”.

Bessent kommentoi asiaa Fox Newsille keskiviikkona.

Kiinan kauppaministeriö ilmoitti keskiviikkona asettavansa amerikkalaisille tuotteille 84 prosentin tullit vastatoimena Yhdysvaltain tuoreelle tullipäätökselle.

Yhdysvaltojen korotetut tuontitullit tulivat voimaan keskiviikkona. Kiinalle asetettiin yhteensä 104 prosentin tuontitullit. EU-maille – ja Suomelle – asetettiin 20 prosentin tuontitullit.

Kiinan asettamat tullit astuvat voimaan huomenna torstaina. Uusi päätös korvaa aiemmin ilmoitetut 34 prosentin vastatullit.

Bessentin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto toivoo aloittavansa neuvottelut Kiinan kanssa.

– Mielestäni on valitettavaa, että kiinalaiset eivät itse asiassa halua tulla neuvottelemaan, koska he ovat kansainvälisen kauppajärjestelmän pahimpia rikkojia. Heillä on nykymaailman historian epätasapainoisin talous, Bessent sanoi Foxille.

Bessent ei sulkenut pois vaihtoehtoa kiinalaisten osakkeiden poistamisesta Yhdysvaltain pörsseistä, vaan antoi ymmärtää, että kaikki vaihtoehdot ovat tällä hetkellä pöydällä.

Yhdysvaltain osakefutuurit olivat Kiinan ilmoittamien vastatullien jälkeen reilun parin prosentin laskussa, mikä ennakoi jälleen laskupäivää keskiviikon kaupankäyntiin.

