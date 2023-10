MTV: Tämän uuden juoman suosio räjähti laivoilla

Hartwallin uusi ananaslonkero on saavuttanut suuren suosion Suomen sekä Ruotsin ja Viron välillä liikennöivillä risteilyaluksilla, uutisoi MTV.

Vuoden 1952 Helsingin olympialaisiin luotu juomasekoitus on ollut perinteisesti greipinmakuinen, mutta vuosien saatossa markkinoille on tullut lukuisia uusia makuja. Hartwallin tänä vuonna lanseeraaman ananaslonkeron suosio on kuitenkin yllättänyt.

Maalla ananaslonkero ollut paikoin niin suosittua, että alkukesästä yksittäisissä kaupoissa ja ravintoloissa varastot tyhjentyivät suuren kysynnän vuoksi kokonaan. Varustamot ovat havainneet samanlaisen trendin laivoilla.

Viking Linen mukaan ananaslonkeron suuri menekki yllätti, eikä suurta suosiota ei osottu odostaa. Myös Eckerö Linellä ananaslonkeron kysyntää kuvataan poikkeukselliseksi.

Huomiota on herättänyt myös se, että trooppisen kesäisen juoman kysyntä ei ole hellittänyt edes lehtien ja lämpötilojen pudotessa.

– Sen ajateltiin olevan erityisesti kesäajan suosikki, mutta huomattavaa on, että vielä nyt lokakuussakin sitä menee enemmän kuin tavallista lonkeroa, Eckerö Lineltä kommentoidaan.

Tyypillisesti lonkeroa on pidetty suomalaisena juomana, mutta Tallink Siljan mukaan ananaslonkero on saavuttanut suosiota myös ulkomaalaisten parissa. Juoma ei ole myöskään jäänyt minkään yksittäisen ikäryhmän suosikiksi, vaan se on maistunut tasaisesti niin nuorille kuin vanhoillekin.

– Ananaslonkero on suosittu kaikkien kansalaisuuksien ja ikäryhmien keskuudessa – täysi-ikäisten tietysti, Tallink Siljalta kerrotaan.