MTV: Tämä varoitusmerkki paljastaa rahapeliongelman

Peliriippuvaisia auttavan Peluurin asiantuntija Inka Silvennoinen kertoo MTV Uutisille, mitkä merkit yleensä paljastavat sen, että rahapelaamisesta on tullut ongelma.

Hänen mukaansa ongelman tunnistaa siitä, että pelaamisesta alkaa syntyä erilaisia haittoja. Ne voivat olla taloudellisia tai esimerkiksi jaksamiseen tai keskittymiseen liittyviä. Myös se on selvä varoitusmerkki, jos pelaaja jatkaa pelaamista tarkoituksenaan ”voittaa hävityt rahat takaisin”.

– Tai että esimerkiksi käyttää sellaista rahaa, jota oikeasti ei ole, että vaikka kulutusluotoilla tai muulla velkarahalla pelaa. Tai valehtelee tai vähättelee sitä omaa pelaamistaan, Silvennoinen toteaa MTV:lle.

Verkkouutiset on kertonut rahapeliongelmista aiemmin tässä jutussa. Ongelmallisen rahapelaamisen huomaa etenkin siitä, että on alkanut käyttää pelaamiseen sellaisia rahoja, jotka olisi pitänyt käyttää johonkin muuhun, kuten ruokaan, vuokraan, laskuihin tai lasten harrastuksiin.

Toinen varoitusmerkki liittyy ajankäyttöön. Ongelmallinen pelaaminen voi näyttäytyä siten, että henkilö käyttää yhä enemmän aikaa erilaisten rahapelien parissa. Myös jatkuva rahan pyytäminen lainaksi läheisiltä ja tuttavilta on tyypillinen rahapeliongelmaisen merkki. Rahan pyytäminen lainaksi alkaa yleensä siinä vaiheessa, kun peliriippuvainen on pelannut omat rahansa.

