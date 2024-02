Pelaatko liikaa? Nämä merkit paljastavat, ettei tilanne ole enää hallinnassa

Nykyään suurin osa rahapelaamisesta tapahtuu verkossa. Tilanteessa on tapahtunut selvä muutos viime vuosien aikana, sillä vielä 2010-luvun loppupuolella suurin rahapeliongelmien aiheuttaja olivat perinteiset rahapeliautomaatit.

– Yksi syy tähän oli varmasti korona, jonka vuoksi automaatit olivat suljettuna vähän aikaa. Silloin osa niistä, jotka pelasivat liikaa, pääsivät eroon pelaamisesta eivätkä menneet verkkoon jatkamaan pelaamista, Rahapelihaittojen ehkäisy -yksikön päällikkö Riitta Matilainen Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä sanoo Verkkouutisille.

Suomessa rahapelien monopoli on tällä hetkellä valtion omistamalla Veikkauksella. Veikkaus on viime vuosien aikana tehostanut rahapelaamisen valvontaa, ja ottanut käyttöön esimerkiksi pakollisen tunnistautumisen ja asettamalla peleihin tappiorajat.

Matilainen on tyytyväinen siitä, että Veikkaus on tehnyt aitoja toimenpiteitä rahapelihaittojen vähentämiseksi.

– Tappioraja on äärimmäisen hyvä rahapelihaittojen ehkäisyn toimenpide. Pakollinen tunnistautuminen on osaltaan vaikuttanut siihen, että alle 18-vuotiaiden on ollut vaikeampi enää pelata niitä. Muutenkin pakollinen tunnistautuminen on johtanut siihen, ettei pelejä pelata enää yhtä paljon.

Koska rahapelaaminen on siirtynyt kasvavissa määrin verkkoon, yhä useampi pelaa ulkomaisilla nettikasinoilla. Ulkomaiset nettikasinot eivät Veikkauksen tavoin vaadi vahvaa tunnistautumista eivätkä ole samalla tavoin sitoutuneita pelihaittojen torjuntaan.

Asiaa korjatakseen Petteri Orpon (kok.) hallitus aikoo esittää lisenssipohjaiseen malliin siirtymistä vuonna 2026. Uudistuksen myötä Veikkauksen rahapelimonopoli purettaisiin, ja ulkomaiset peliyhtiöt saisivat toimia Suomessa erillistä lisenssimaksua vastaan.

Rahapeliyhtiöiden toiminta ei olisi uudistuksen jälkeen vapaata, vaan sitä tultaisiin säätelemään myöhemmin säädettävän lainsäädännön mukaisesti. Toisin sanoen uudistuksen myötä ulkomaiset nettikasinot saataisiin suomalaisen sääntelyn piiriin.

Toisinaan Veikkausta on arvosteltu myös siitä, että se pitää rahapeliautomaattejaan hajasijoitettuna esimerkiksi kauppojen ja huoltoasemien tiloissa. Käytäntö poikkeaa monesta muusta maasta, jossa rahapeliautomaatit ovat sijoitettuina erillisiin pelisaleihin.

– Se (rahapelaaminen) on suomalaisessa kulttuurissa hyvin arkipäiväistynyt asia. Tämä on jotenkin normalisoitu osaksi suomalaista kulttuuria, Matilainen toteaa.

Rahapeliautomaattien määrä on kuitenkin vähentynyt viime vuosina ja esimerkiksi kauppaketju Lidl on poistanut ne kokonaan myymälöistään. Lisäksi hallitus aikoo selvittää mahdollisuutta siirtää rahapeliautomaatit kokonaan erillisiin pelisaleihin.