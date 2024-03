MTV: Suomen Pankin Olli Rehn vaatii lakisääteistä velkakattoa

MTV:n Uutisextrassa vieraillut Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn perää lakiin kirjattua velkakattoa. Vaarana on, että ilman velanoton rajoittamista velkakierre syvenee. Lakiin kirjatulla velkakatolla estettäisiin valtiota velkaantumasta yli sovitun rajan hallituspohjasta riippumatta.

Suomen Pankin arvion mukaan merkittäville lisäsopeutuksille on tarvetta yhä. Samalla olisi turvattava kasvu, Rehn toteaa MTV:lle. Keväällä tehtävien lisäsopeutustoimien tarpeeksi Suomen Pankki on arvioinut noin kolme miljardia euroa.

Mallia Suomen Pankin ehdotukseen on etsitty Ruotsista, jossa julkisen velan suhde kansantalouteen on ankkuroitu 35 prosenttiin. Rehnin mukaan malli on edesauttanut Ruotsin vahvempaa taloudenpitoa. Suomen velkasuhteen uskotaan nousevan lähivuosina jo 80 prosenttiin. Suomen Pankin esittämän velka-ankkurin tasoksi ehdotetaan 60 prosenttia, jonka myötä Suomi täyttäisi Euroopan unionin (EU) vaatimukset.

Ilman lisäsopeutuksia tilanne olisi vieläkin synkempi, pelkona on nyt joutuminen EU:n alijäämämenettelyyn. Suomi on rikkonut EU:n vakaus- ja kasvusopimusta vuosien ajan.

– Vetoan kaikkiin puolueisiin sen puolesta, että nyt sitouduttaisiin sellaiseen keskipitkän aikavälin tasapainotavoitteeseen, joka palauttaisi julkisen talouden kestävyyden Suomessa, Rehn toteaa.

Suomen Pankin mukaan velkakatolla on kansainvälisen tutkimuksen mukaan kyetty hillitsemään velkaantumista tehokkaasti.