MTV: Paine vastata viesteihin vie nuorilta yöunet – ”aikaerorasituksen kaltaisia oireita”

Paine vastata kavereiden viesteihin uhkaa lasten ja nuorten yöunia, uutisoi MTV Uutiset.

Ilmiötä kutsutaan ”fomoksi” eli ”fear of missing out ”-ilmiöksi. Siinä keskeistä on, että nuori pelkää menettävänsä jotain, mikäli ei vastaa mahdollisimman nopeasti kavereiden viesteihin. Nuori voi myös saada osakseen paheksuntaa kavereilta.

Ilmiö on tuttu myös Jyväskylän yliopiston terveystiedon lehtorille Jorma Tynjälälle.

– Jos nuori ei vastaa kavereiden viesteihin, hän voi pelätä jäävänsä ulkopuolelle kaveripiirille tärkeistä asioista, Tynjälä tiivistää.

Erityisen merkityksellistä on viestien sisältö. Tynjälän mukaan negatiiviset ja ilkeät viestit aiheuttavat mielipahaa ja hankaloittavat nukahtamista.

Aiheesta löytyy myös tutkimusta. Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa selvisi, että ne skotlantilaisnuoret, jotka seurasivat yöllä sosiaalista mediaa pelätessään muutoin aiheutuvia ongelmia ystäväsuhteissa, kärsivät uniongelmista.

Samanlaiseen lopputulokseen päädyttiin myös Jyväskylän yliopistossa tehdyssä kansainvälisessä WHO-koululaistutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan runsaasti sosiaalista mediaa käyttävät nuoret menevät myöhemmin nukkumaan ja saavat vähemmän unta. Lisäksi heidän nukkumaanmenoaikansa ja unen määränsä vaihtelevat enemmän vapaapäivien ja koulupäivien välillä.

Sosiaalisen median aktiivikäyttäjät menivät vapaapäivinä nukkumaan jopa kaksi tuntia myöhemmin kuin koulupäivinä. Tämä oli tunti enemmän kuin niillä nuorilla, jotka käyttivät sosiaalista mediaa vain harvoin.

Nukkumaanmenoaikojen vaihtelu voi Tynälän mukaan aiheuttaa huomattavia fyysisiä oireita