MTV: Nämä koirarodut korostuvat poliisin tehtävissä

Taistelukoiriksi kutsutut koirat korostuvat eläinsuojelutapauksissa, kertoo MTV Uutiset.

Erilaiset taistelukoiriksi jalostetut rodut nousevat usein esiin koirahyökkäyksiä koskevissa uutisissa. MTV:n aiemmin tekemän selvityksen mukaan monet taistelukoiriksi mielletyt rodut korostuvat koirahyökkäyksiä koskevissa tuomioissa. Yleisin hyökkäyksissä korostuva rotu oli saksanpaimenkoira.

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Juha-Matti Suominen ei ole havainnut minkään yksittäisen rodun korostuvan koirahyökkäyksiä koskevissa tutkinnoissa. Sen sijaan hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että poliisin tietoon tulleissa eläinsuojelurikoksissa taistelukoiria tulee vastaan selkeästi muita rotuja enemmän.

Näissä tapauksissa vika on pikemminkin koiran omistajassa eikä eläimessä.

– On tyypillistä, että poliisipartio menee asuntoon, jossa on elämänhallinnan menettänyt henkilö ja siellä on myös koira, joka on yleensä taistelutyyppinen, Suominen kertoo MTV:lle.

Koiran elinolosuhteet voivat poliisin mukaan olla täysin kestämättömät. Eläin ei välttämättä ole päässyt ulos viikkoihin, se on voinut ulostaa asuntoon ja sillä ei välttämättä ole tarjolla ruokaa tai vettä.

Tällaisessa tilanteessa poliisi ottaa Suomisen mukaan koiran haltuun eläinsuojelurikoksen tai rikkomuksen perusteella ja miettii, mitä eläimelle tehdään. Omistajaltaan otettu koira voidaan esimerkiksi myydä tai luovuttaa eteenpäin löytöeläintaloon.

