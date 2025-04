Öljyn hinta putosi – Kreml myy kultaa ja juaneja

Ensimmäistä kertaa yli vuoteen Venäjän hallitus joutuu myymään kansallisesta hyvinvointirahaston varantojaan päivittäin kompensoidakseen valtiontalouden öljy- ja kaasutulojen lähes 20 prosentin romahdusta helmi-maaliskuussa. Venäjän talousministeriö myy rahaston juaneja ja kultaa 35,9 miljardin ruplan (379 miljoonan euron) edestä päivittäin 7. huhtikuuta lähtien ainakin 12. toukokuuta saakka. Se tarkoittaa 1,6 miljardia ruplaa (16,9 miljoonaa euroa) päivässä.

Hallitus on pakotettu kurottamaan valtiolliseksi säästöpossuksi muodostuneeseen entiseen eläkerahastoon, koska venäläisen Urals-laadun raakaöljyn barrelihinta on laskenut alle 60 dollarin, joka on valtion budjetin rajahinta. Talouskehityksen ministeriön mukaan maaliskuussa Uralsia myytiin vientiin keskimäärin 58,99 dollarin hintaan barrelilta, joka on matalin hinta sitten kesän 2023. Tammikuuhun verrattuna Uralsin hinta putosi 13 prosenttia ja maksaa nyt lähes 11 dollaria vähemmän kuin valtion budjetin laskentaperusteena ollut 69,7 dollarin hintataso.

Lisäksi öljyntuotannon vähenemisellä on ollut vaikutusta. Venäjä pumppaa talousministeriön mukaan tällä hetkellä noin yhdeksän miljoonaa barrelia päivässä, kun vuosi sitten pumpattiin yli 10 miljoonaa barrelia päivässä.

Näiden syiden yhteisvaikutuksesta valtion öljy- ja kaasutulot ovat laskeneet 9,8 prosenttia tammi-maaliskuussa viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna; 17,3 prosenttia, kun verrataan maaliskuita. Talousministeriö varoitti aiemmin, että se voi menettää jopa kaksi biljoonaa ruplaa (yli 21 miljardia euroa) öljymarkkinoiden tilanteen takia tai lähes 20 prosenttia budjetoidusta tasosta (10,9 biljoonaa ruplaa = 115 miljardia euroa).

Öljyn hinnan laskun lisäksi Venäjän hallituksen päänsärkynä on vahvistunut rupla. Valtion budjetti rakennettiin dollarin keskikurssille 96,5 ruplaa, mutta nyt se on alle 85 ruplaa. Sen vuoksi budjetille kriittinen öljybarrelin ruplahinta on jo lähes 30 prosenttia matalampi kuin hallitus odotti.

Venäjän ja globaalien makrotilastojen analysointiin erikoistuneen MMI:n analyytikot pelkäävät öljyn hinnan putoavan vielä alemmas, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on asettanut tulleja joka suuntaan ja samaan aikaan OPEC+ -maat ovat päättäneet lisätä öljyn tuotantoa. Todennäköinen Yhdysvaltojen talouden taantuma käytännössä takaa sen, että öljyn hinnan alamäki vauhdittuu, varoittaa Aleksei Tretjakov, Ari Capital Management Companyn perustaja.

Huhtikuun alussa Venäjän kansallisen hyvinvointirahaston varanto oli 11,75 biljoonaa ruplaa (124 miljardia euroa), mutta siitä alle 3,3 biljoonaa (34,9 miljardia euroa) on tosiasiallisesti käytettävissä. Tämä juanien ja kullan määrä on pudonnut sodan aikana kolmannekseen.