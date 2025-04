Petteri Orpo IL:n tentissä: En ole kuullut SDP:n ratkaisuja, linjanne on hukassa

Puoluejohtajat pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Antti Lindtman (sd.) ottivat yhteen Iltalehden vaalitentissä muun muassa sosiaali- ja terveysmenojen sopeuttamiseen liittyvistä asioista.

Orpo aloitti toteamalla, että hallitus luo parhaillaan sote-palveluita.

– Me rakennamme sitä sote-järjestelmää, jonka edellinen hallitus teki. Me teemme niitä palveluita sinne sisälle. Tämä on ollut valtava urakka, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme lisänneet rahaa tälle vuodelle 2 200 miljoonaa euroa, ja me teemme siellä alueilla tällä hetkellä töitä, millä ne kulut saadaan kuriin. Nyt sekä palvelut paranevat, ja talous on alkanut kääntyä isolla alueita parempaan suuntaan. Teillä ei ole antaa mitään ratkaisua tähän. Teidän linjanne on aivan hukassa, hän totesi Lindtmanille.

– Te ensin sanoitte, että kaikki kustannetaan Kela-korvauksilla. Vastustitte sitä. Sen jälkeen hyväksyitte ne. Olette haukkuneet kaikki meidän säästöt, sitten hipihiljaa ne hyväksyitte. Teillä ei ole linjaa, siksi kannattaa äänestää kokoomusta, Orpo linjasi.

Lindtman vastasi Orpon puhuvan enemmän SDP:stä kuin omista vaihtoehdoistaan.

– Silloin kun tätä sote-taloa rakennettiin, niin te huutelitte siellä aidan takana ja laitoitte kapuloita rattaisiin. Ja nyt te olette menneet sinne taloon sisään, ja sen sijaan, että te jatkaisitte sen kehittämistä, te otatte oven pois ja laitatte ikkunan rikki ja huudatte, että ”voi voi, kun on huono sote”, Lindtman sanoi.

Orpo totesi lopuksi haluavansa kuulla ratkaisuehdotuksia.

– En ole vieläkään kuullut enkä äskenkään kuullut yhtäkään SDP:n ratkaisua.