MTV: Ben Zyskowicz on siirretty kuntoutukseen

Heinäkuussa aivoinfarktin saanut kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) on siirretty kuntoutukseen. Asiasta kertoo MTV Uutiset.

– Isossa kuvassa hänen vointinsa on ennallaan, vaikka pientä edistystä toipumisessa on tapahtunut, Zyskowiczin avustaja Suvi Kolehmainen kommentoi.

Zyskowicz sai heinäkuun lopulla aivoinfarktin, jonka seurauksena hänet vietiin ambulanssilla Meilahden tornisairaalaan. Zyskowiczin avustaja Kolehmainen kertoi aiemmin, että kansanedustajan vasen käsi on halvaantunut.

Nyt edustaja on siirretty Husin neurologian kuntoutusosastolle. Kolehmaisen mukaan on vielä liian aikaista arvioida, milloin Zyskowicz voi palata töihin.

Ben Zyskowicz on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979 lähtien. Hän on toiminut kansanedustajana pidempään kuin kukaan muu nykyisistä edustajista.