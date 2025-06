Moskovassa kuultu räjähdyksiä

Venäjän pääkaupunki Moskovassa on raportoitu räjähdyksistä ja droonien äänistä, kertoo ukrainalainen Kyiv Independent venäläismedioihin viitaten.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin mukaan ilmatorjunta ampui yöllä alas kaksi droonia niiden lähestyessä pääkaupunkia.

– Pelastuspalvelun asiantuntijat työskentelevät hylkypaikalla, Sobjanin kirjoitti Telegramissa.

Venäjän ilmailuvirasto kertoi, että Kalugan ja Moskovan Vnukovon lentokentille asetettiin lentorajoituksia drooni-iskun vuoksi.

– Lentokenttä ei toistaiseksi ota vastaan eikä lähetä lentoja, lausunnossa kerrottiin.

Lentorajoitukset poistettiin myöhemmin.

🦅🔥 Drones attacked the Moscow region and Taganrog at night.

❗️In Taganrog, local residents report at least 15 explosions. Plan "Carpet" was implemented in Moscow's Vnukovo and at the Kaluga airport. pic.twitter.com/euiKTIzgvu

— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 26, 2025