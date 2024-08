Moskovassa kuohuu: Syrjäytetäänkö komentaja?

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, europarlamentaarikko Pekka Toveri (kok.) kiinnittää X-palvelussa huomiota Venäjän asevoimien hajaannuksen tilaan.

Venäjän puolustusministeriön ja asevoimien puhdistusten uskotaan jatkuvan. Asevoimien ylimpään johtoon kuuluvia pidätettiin keväällä turvallisuuspalvelu FSB:n tutkintojen myötä.

Aiempi puolustusministeri Sergei Shoigu vaihdettiin Andrei Belousoviin toukokuussa. Shoigun ohella pääesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovia on arvosteltu sotaan liittyvistä epäonnistumisista.

– Gerasimovin kohtalosta on puhuttu jo pidempään. Shoigu siirrettiin syrjään kuten tusina kenraalia. Koska on G:n vuoro, näytöt kun ovat aika heikkoja ja nyt Kursk, Pekka Toveri pohtii viitaten Ukrainan Kurskin-operaatioon Venäjän alueella.

Toveri kuitenkin toteaa, että diktatuureissa päteviä kenraaleja kammoksutaan uhkana.

– Huono, mutta harmiton ja lojaali on parempi.

Hänen mukaansa Gerasimovin syrjäyttäminen nyt olisi samalla myönnytys, että asiat menevät huonosti ja että asevoimat ei toimi.

– Heijastuisi ikävästi ylipäällikköön (Vladimir Putin) itseensä. Siksi tarvittaessa tn etsitään syyllinen alempaa, esim. kenraalieversti Aleksander Lapin, Pohjoisen ryhmän komentaja, Toveri toteaa.

– Lapin kun on aiemminkin ollut syytettynä heikoista suorituksista. Gerasimovista hankkiuduttaisiin eroon ”normaalina siirtona” myöhemmin, kun savu on hälvennyt.

Toveri korostaa, että ensin pitää katsoa, mitä lähiaikoina tapahtuu.

– Jos Ukrainan joukot saadaan työnnettyä takaisin (Kurskista), koko kahakka esitellään kansalle suurena voittona, missä Ukraina kärsi massiivisia tappioita kiitos komentajien hienon johtamisen ja sotilaiden sankarillisuuden jne jne. Tällöin Gerasimov voisi jatkaa pidempään. Tuttu ja turvallinen kun on.

— Pekka Toveri (@PToveri) August 9, 2024