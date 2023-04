Moskovassa etsitään asevelvollisia kasvot tunnistavilla kameroilla

Moskovan kutsunnoista vastaava upseeri Maxim Loktev kertoo, että kaupungissa etsitään venäläisiä asevelvollisia valvontakameroilla, joissa käytetään kasvojentunnistusteknologiaa.

Loktevin mukaan monet asevelvolliset eivät ilmoittaudu kutsuntatoimistoissa, koska he eivät asu rekisteröinnin yhteydessä ilmoitetuissa osoitteissa eivätkä siten saa käsin toimitettuja kutsuntoja, kertoo uutissivusto Meduza.

– Moskovan videovalvontajärjestelmiä käytetään asevelvollisten asuinpaikan määrittämiseen, Loktev sanoi Venäjän valtionmedialle.

– Moskovan pormestarin määräyksen mukaan asevelvollisten työnantajat toimittavat heistä tietoa kutsuntatoimistoihin. Oppilaitokset auttavat meitä määrittämään, missä asevelvolliset asuvat.

Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyi viime perjantaina lain sotilaiden sähköisen kutsuntakirjeen käyttöönotosta.

Sähköisen kutsuntajärjestelmän on arvioitu helpottavan sotilaiden mobilisoimista Ukrainan sotaan. Uudistuksen on myös arvioitu estävän asevelvollisten joukkopakoa Venäjältä.

