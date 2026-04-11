Moskovan yläluokka rakennuttaa itselleen bunkkereita

Bunkkerien kysyntä on kasvanut Venäjällä 140 prosenttia Iranin konfliktin alkamisesta lähtien. Pääasiallisina tilaajina ovat moskovalaiset yritysjohtajat ja johtavat liikemiehet, jotka pelkäävät käynnissä olevien kriisien eskaloituvan globaaliksi konfliktiksi. Asiakkaiden joukossa on myös hallinnon virkamiehiä, mutta valmistaja ei paljasta kenenkään asiakkaan nimeä eikä asennettujen bunkkerien sijainteja.
Maaliskuun alkupuolelta lähtien tilauksia on tullut Shotin haastattelemalle bunkkerien valmistajalle lähes päivittäin, ja asennusten odotusaika on venynyt kesälle. Bunkkerien rakentamiset myös kesäasunnoille ovat kasvaneet 2,5-kertaisesti.
Avaimet käteen -bunkkeriratkaisun lähtöhinta on kaksi miljoonaa ruplaa, joka vastaisi keskituloisen venäläisen lähes kahden vuoden palkkaa, kun keskipalkka on noin 90 000 ruplaa kuukaudessa. Kahdella miljoonalla saa minimivarustellun, enintään viiden metrin syvyyteen asennetun bunkkerin kahdelle hengelle.
Varakkaimmat tilaajat valitsevat räätälöityjä ratkaisuja, joissa on enemmän pinta-alaa, oma keittiö, suihku ja viihdejärjestelmät. Kalleimpien vaihtoehtojen hinnat alkavat 20 miljoonasta ruplasta, jolla saa täysin varustellun maanalaisen huoneiston.
Bunkkerit rakennetaan teräsbetonista. Niiden varustukseen kuuluu aina vesi- ja polttoainesäiliöt, autonomiset elossapitojärjestelmät ja koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Bunkkerit on suunniteltu pitkäaikaiseen, jopa kuukausien mittaiseen itsenäiseen oleskeluun.
Kiinnostus yksityisiin pommisuojiin on kasvanut myös Yhdysvaltain poliittisen ja liike-elämän eliitin keskuudessa. Ainakin kaksi presidentti Donald Trumpin hallinnon korkea-arvoista viranhaltijaa on ostanut bunkkereita Atlas Survival Sheltersiltä. Yhtiö rakentaa bunkkereita, jotka kestävät jopa ydiniskut.
Yhdysvaltojen ja Israelin aloittamat iskut aiheuttivat kysynnän räjähdysmäisen, kymmenkertaisen kasvun myös tälle yritykselle. Bunkkerien hinnat voivat olla miljoonia dollareita. Kalleimmissa vaihtoehdoissa on muun muassa elokuvateatterit ja uima-altaat.