Tällainen on venäläinen palkka

Tänään maanantaina vietetään kansainvälistä tilastopäivää. Sen kunniaksi venäläinen talousmedia RBK tilasi Venäjän tilastokeskukselta Rosstatilta tiedot keskimääräisestä venäläisestä. Tiedoista kävi ilmi, että keskiverto venäläinen tienaa kuukaudessa 89 631 ruplaa eli 937 euroa. Tieto perustuu vuoden 2024 ansioihin. Se on noussut noin 19 prosenttia vuodesta 2023.

Keskivertovenäläinen on hiukan todennäköisemmin nainen kuin mies: naisia on 54 prosenttia, miehiä 46 prosenttia. Jos hän on mies, hän on 38-vuotias. Jos taas nainen, hän on 43-vuotias. Keskiarvoksi näistä saadaan, että keskivertovenäläinen on 41-vuotias.

Todennäköisesti tämä keskivertovenäläinen asuu kaupungissa, sillä 75 prosenttia väestöstä asuu kaupungissa ja 25 prosenttia maaseudulla. Kovin leveästi keskivertovenäläinen ei elä vaikka elinkustannukset ovatkin matalammat kuin Suomessa, sillä hyökkäyssodan ja pakotteiden aiheuttama inflaatio nakertaa ostovoimaa. Myös vuokrat ovat nousseet: talvella Mir Kvartir -vuokrasivusto laski 70 kaupungin tietojen perusteella, että keskimäärin yksiön vuokra oli 27 260 ruplaa eli 287 euroa, kaksion 33 476 ruplaa (353€) ja kolmion jo 42,258 ruplaa eli 446€.

Vuoden 2024 aikana yksiöiden hinnat nousivat 31 prosenttia – eli sama kuin 1000 euron vuokra muuttuisi vuodessa 1310 euron vuokraksi.

Kun RBK:n kuvailema keskivertovenäläinen viettää vapaa-aikaa, hän katsoo televisiota. Näin tekee 78 prosenttia venäläisistä. 71 prosenttia viettää aikaa ystävien kanssa ja puolet tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Vain kolmannes käyttää vapaa-aikaansa kirjojen ja lehtien lukemiseen, ja vain 25 prosenttia harrastaa jotain. Internetiä hän käyttää varmasti: 89 prosenttia venäläisistä tekee niin. Miehistä 76 ja naisista 75 prosenttia käyttää nettiä joka päivä.

Jos keskiverto venäläinen saisi nyt vauvan, poikalapsen nimeksi tulisi Mihail, Aleksandr tai Artjom. Tytön nimeksi tulisi Sofia, Eva tai Anna. Nämä nimet ovat yleisimpiä Venäjällä tänä vuonna annettuja lasten nimiä.

Perheistä 49 prosentilla on käytössään auto.

Rosstatin oman, vuoden 2025 alussa julkaiseman tiedon mukaan keskivertovenäläinen elää noin 73-vuotiaaksi. Mies kuolee 68-vuotiaana, nainen 78-vuotiaana. Kaupungissa eletään pidempään: kaupunkilainen keskimäärin lähes 74-vuotiaaksi, kun maalaisserkun eliniänodote on himpun yli 72 vuotta.