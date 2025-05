Moskovan sotatalouskupla alkoi tyhjentyä

Moskovan ennätyksellisten sotilasmenojen turvottama sotatalouskupla on alkanut tyhjentyä. Itävaltalaisen Raiffeisenbankin analyytikoiden mukaan Venäjän bruttokansantuote on laskenut kuluvan vuoden alkuneljänneksellä ensi kertaa kolmeen vuoteen. Arvio perustuu Venäjän taloudellisen kehityksen ministeriön viralliseen dataan.

Vaikka vuositasolla bruttokansantuote kasvoi vielä 1,7 prosenttia, laskua edelliseen neljännekseen tuli 0,3 prosenttia. Toisen arvion mukaan https://t.me/c0ldness/5913 pudotus voi olla jyrkempikin: 0,6–0,8 prosenttia. Rahallisesti, inflaatio mukaan lukien, bruttokansantuote oli maaliskuun lopussa Berliiniläisen Stiftung Wissenschaft und Politik -säätiön Venäjä-asiantuntija Janis Klugen mukaan noin 500 miljardia ruplaa pienempi kuin joulukuussa.

– BKT:n dynamiikka osoittaa selviä merkkejä heikkenemisestä, kirjoittaa Raiffeisenbank.

Taloudellisen kehityksen ministeriön mukaan teollisuuden kasvu on supistunut viidennekseen, 1,1 prosenttiin 5,7 prosentista. Vähittäiskaupan liikevaihto on hidastunut lähes puoleen (5,5 prosentista 3,2 prosenttiin), ja tukkukauppa on alkanut laskea ensi kertaa sitten talven 2023: 2,1 prosenttia kolmessa kuukaudessa.

– Öljyn hinta lisää tilanteen monimutkaisuutta, pankki lisää.

Venäjän Urals-laadun raakaöljyn hinta on pudonnut tammikuun puolivälin 70 dollarista 59 dollariin maaliskuun lopussa, huhtikuussa jo 54 dollariin ja toukokuun alussa 49 dollariin barrelilta. Tämä on vienyt taloudesta 35 miljardia dollaria vientituloja.

Huhtikuun data viittaa siihen, että talouden jäähtyminen jatkuu. Teollisuuden ostopäällikköindeksi on alle 50, mikä tarkoittaa laskua tuotannossa, ja lisäksi rautatieverkon rahtikuljetukset ovat putoamassa nopeasti, vuositasolla 9,7 prosenttia. Se merkitsee suurella todennäköisyydellä, että toisen neljänneksen lopussa talous luisuu tekniseen lamaan, bruttokansantuotteen laskuun kahdella perättäisellä neljänneksellä.

Sotateollisen kompleksin ulkopuolella Venäjän teollisuus kutistuu Klugen mukaan jo nyt ja näkyy muun muassa sähkölaitteiden, rakennusmateriaalien, rautateollisuuden tuotannossa. Ruoan tuotanto on matalimmillaan sitten hyökkäyssodan alkamisen ja on vähentynyt 0,7 prosenttia kuukaudessa alkuvuoden aikana.

Suurista sopimussotilaille maksetuista etuuksista huolimatta kulutus polkee Raiffeisen Bankin mukaan paikallaan. Tammi-maaliskuussa se oli vain 0,2 prosenttia suurempi kuin loka-joulukuussa, ja nousu liittyi muuhun kuin ruoan tai palvelujen ostamiseen.