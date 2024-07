Upseeri varoittaa: Ruotsin puolustusvoimien resurssit ahtaalla – voi vaikuttaa Suomeen

Aikaisemmin heinäkuussa Ruotsin uutisoitiin neuvottelevan resurssien lähettämisestä Suomen maavoimille ja jopa ruotsalaissotilaiden sijoittamisesta Suomeen. Kyse olisi muun muassa ruotsalaisten upseerien lähettämisestä monikansallisiin Nato-joukkoihin Suomeen.

Ruotsin puolustusvoimilla ei kuitenkaan välttämättä ole resursseja kaavailtuun yhteistyöhön, varoittaa maan upseeriliitto Officersförbundet. Asiasta uutisoi Svenska Dagbladet.

Kolmasosa Ruotsin puolustusvoimien upseereista on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, ja vuonna 2023 puolet Karlbergin sotakoulun upseerikoulutukseen hyväksytyistä kieltäytyi opiskelupaikasta. SVT:n mukaan upseerikoulutuksen aloituspaikat on viimeisen viiden vuoden täytetty kokonaan vain kerran.

Henkilöstöä ei Officersförbundetin puheenjohtaja Stefan Morinin mukaan ”yksinkertaisesti ole riittävästi”. Upseerien työpanos on viime vuosina kasvanut, ja tulee jatkossakin kasvamaan Nato-jäsenyyden ja alokkaiden määrän noustessa. Lisäksi ruotsalaisupseereja on jo nyt sijoitettuna ulkomaille, ja Ruotsin on tarkoitus lähettää Latviaan eFP-joukkojen pataljoona ensi vuonna.

Liian suuren resurssin lähettäminen Suomeen olisi muiden tehtävien keskellä ”onnetonta”, Morin kuvailee.

Ruotsin puolustusvoimat ei Svd:lle antamassaan lausunnossa allekirjoita huolta resurssien riittävyydestä. Upseerikoulutuksen käyvien määrän uskotaan kääntyvän nousuun, puolustusvoimista kerrotaan.

– Tulemme onnistumaan tehtävän ja resurssien välisessä tasapainottelussa, varahenkilöstöjohtaja Fredrik Peedu sanoo.