Moskovan mukaan Krimillä paloi ruohikko, oikeasti komentokeskus räjähti palasiksi

Ukrainan on kerrottu tehneen jälleen merkittävän ohjusiskun miehitetylle Krimille. Tuoreet satelliittikuvat tukevat ukrainalaisväitteitä.

Sosiaalisessa mediassa kiertäneillä videoilla näytettiin eilen kukkulalta miehitetyn Krimin Sevastopolin lähellä nousevaa valtavaa savupatsasta. Ukrainan sotilastiedustelu kertoi pian iskusta väitettyyn Venäjän Mustanmeren laivaston komentokeskukseen.

Verkkouutiset kertoi iskusta tässä jutussa.

Moskova puolestaan myönsi kyllä ukrainalaisten iskun, mutta väitti, että kaikki ohjukset ammuttiin alas. Savun taas sanottiin johtuneen ”ruohikkopalosta”.

Avointen lähteiden tiedusteluun erikoistunut Radio Free Europen tutkiva toimittaja Mark Krutov on julkaissut X-somepalvelussa alta löytyvän kuvavertailun, joka näyttäisi todistavan Ukrainan väitteet.

Planet Labsin kuvat on otettu elokuun lopulla ja tänään. Elokuun kuvassa näkyy ehjä komentokeskuksen rakennus kukkuloilla noin seitsemän kilometrin päässä Belbekin lentotukikohdasta. Tänään otetussa kuvassa valtaosa rakennuksesta on taas raunioina. Krutovin mukaan on runsaasti todisteita, joiden perusteella komentokeskus sijaitsi juuri kyseisessä rakennuksessa. Hänen mukaansa ei kuitenkaan ole aivan täysin varmaa, mitä Ukrainan kohteena olleessa rakennuksessa tehtiin.

Ukraina on tehnyt runsaasti tuhoisia iskuja Krimille viime aikoina. Ne ovat kohdistuneet tärkeimpiin venäläisiin sotilaskohteisiin ja avainkalustoon, kuten edistyneisiin ilmapuolustusjärjestelmiin.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan suomalaisen ICEYE:n valmistama joukkorahoituksella hankittu satelliitti on ollut avainroolissa iskujen mahdollistamisessa. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.