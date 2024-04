Moskovan isku vaikuttanee terrorismin uhkaan Euroopassa

Moskovan maaliskuinen konserttitalohyökkäys on herättänyt kysymyksen siitä, että onko Eurooppa aliarvioinut terrorismin uhan. Lukuisissa Euroopan maissa kytee nyt pelko laajemmasta terrorismista. Asiasta kertoo Kyiv Post.

Isku on muuttanut useiden maiden uhka-arvioita. Ranska on asettanut korkeimman mahdollisen terrorismin torjuntavalmiuden. Saksan sisäministeri Nancy Faeser on kuvaillut ISISin mahdollista Saksassa aiheuttamaa uhkaa ”akuutiksi”.

Maaliskuisen iskun toteuttajaksi on aiemmin ilmoittautunut ISIS-jihadistijärjestö ja tarkemmin sen alaosasto Isis K. Kyseinen alaosasto on ollut aktiivinen viime vuosina myös Länsi-Euroopassa. On todettu, että sillä on yhtä lailla syytä hyökätä länttä vastaan kuin sillä on hyökätä Venäjää vastaan.

– Vaikka sitä ei oltaisikaan Euroopassa valmiita myöntämään, ei ISIS koskaan ole ollutkaan poissa. Vaikuttaa siltä, ​​että lännen asenne tätä uhkaa kohtaan on ollut enemmänkin ”poissa silmistä, poissa mielestä”, Kyiv Post julkaisussa todetaan.

ISISin aiheuttamaa uhkaa ei tule aliarvioida. Ääriryhmien propagandistit tekevät kaikkensa rekrytoidakseen uusia jäseniä, myös Euroopassa. Uhka kohdistuu myös yleisesti islamin edustajiin. Jäseniin, jotka eivät ääriedustajien mielestä ole tarpeeksi uskollisia aatteelle.

ISISin luonne tekee järjestöstä vaikeasti jäljitettävän ja sen toiminnasta vaikeasti torjuttavan. Euroopassa lienee tarve yhtenäiselle vastavoimalle. Yhteisen konsensuksen omaavien maiden välisellä yhteistyöllä nähdään saavutettavan menestyksekkäin terrorismin torjunta. Yhdysvallat tiettävästi varoitti terrori-iskusta Venäjää, mutta varoitukseen ei Venäjällä reagoitu.