Moskova värvää kovien tappioiden takia sotilaita Afrikassa

Venäjä on kokenut Ukrainassa aloittamassaan sodassa kovia tappioita. Nyt hyökkääjä värvääkin korvaavia joukkoja Afrikasta. Erityisesti Keski-Afrikan alueelle on kohdistunut runsaasti rekrytointiyrityksiä.

Iso-Britannian puolustusministeriö kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistulla videollaan, että Moskova kiihdyttää värväystoimintaansa lukuisissa maisssa. Erityisesti Keski-Afrikan valtiot ovat olleet Venäjän tähtäimessä.

Puolustusministeriö arvioi, että ulkomaisen värväämisen avulla Venäjä pyrkii välttämään omien kansalaistensa käyttämistä Ukrainan sotaan. Uusia liikekannallepanoja halutaan välttää viimeiseen asti.

Syynä on aiemmista kerroista syntynyt työvoimapula ja korkean osaamistason työntekijöiden aivovuoto pois Venäjältä. Esimerkiksi lääkärit ja IT-osaajat ovat lähteneet Venäjältä massoittain.

Silti hyökkääjä kaipaa täytettä riveihinsä Ukrainassa.

– Tämä rekrytointikampanja on todennäköisesti yritys korvata merkittäviä taistelukentällä kärsittyjä tappioita.

Ukraine’s Defence Intelligence has reported increased Russian efforts to recruit from several African countries.

This recruitment campaign is likely an attempt to replace significant battlefield losses.

#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z6nCilR17Z

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 30, 2024