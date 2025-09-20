Moskova käynnisti Suomi-operaation – ”Tämä on signaali”

Kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll (kok.) ottaa X-viestipalvelussa julkaisemassaan ketjussa kantaa Institute for the Study of War – ajatushautomon analyysiin, jonka mukaan Venäjällä on käynnissä ylhäältä johdettu info-operaatio Suomea vastaan.

ISW:n mukaan esimerkiksi Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on todennut, että Suomen hallituksen ”neutraali pinta on rapissut pois” ja että ”revansismi on Suomessa nousussa.” Myös presidentin erityisedustaja ja duuman varapuheenjohtaja välittävät samansuuntaista viestiä.

– Kyse ei ole yksittäisistä lausunnoista. Kun ulkoministeri, presidentin erityisedustaja ja duuman varapuheenjohtaja puhuvat samaan tahtiin, se kertoo operaatiosta, jonka tavoitteena on horjuttaa Suomea ja luoda kuva maasta, joka on itse syypää kiristyneisiin suhteisiin, Limnéll sanoo viitaten ISW:n analyysiin.

Venäjä yrittää kansanedustajan mukaan istuttaa tarinan, jossa Suomi maksaa Nato-jäsenyydestään taloudella ja turvallisuudella.

– Kaakkois-Suomen väitetään kuihtuvan, väestön vähenevän ja ”revansismin” hallitsevan politiikkaa. Tämä on klassista informaatiovaikuttamista – kohteena ihmisten mieli.

ISW:n analyysissä todetaan, että kyse on samanlaisesta pelikirjasta, jolla Kreml perusteli hyökkäystään Ukrainaan. Väitetään, että naapurimaa uhkaa, historiaa vääristetään ja vastuuta siirretään.

– Nyt valmistellaan mieliä hyväksymään Venäjän narratiivinen painostus. Tämä on signaali, Limnéll linjaa.

Tulevaisuutta ajatellen on kansanedustajasta selvää, että Venäjä jatkaa tarinoiden toistamista niin kauan kuin niille annetaan tilaa.

– Tavoitteena on testata, löytyykö Suomesta säröjä ja epäluottamusta. Jokainen horjunta kansallisessa yhtenäisyydessä olisi Kremlin voitto – ilman laukaustakaan.

Infosodassa taistellaan kansanedustajan mukaan mielistä. Suomen vastaus on hänestä se, että tunnistaa vaikuttamisen, selittää sen tarkoituksen ja pysyy yhtenäisenä.

– Kreml yrittää kirjoittaa meidän tarinan uusiksi, mutta Suomea ei määritellä Moskovassa. Me päätämme itse, keitä olemme ja mihin suuntaan kuljemme.

ISW:n tuore analyysi paljastaa: Kremlissä on käynnissä ylhäältä johdettu info-operaatio Suomea vastaan. Lavrov, Ivanov ja Tšepa toistavat lähes sanasta sanaan väitteitä ”revansismista” ja ”neutraaliuden menetyksestä”, ja valtiomedia vahvistaa viestin. Tämä on suunnitelmallista.🧵 — Jarno Limnell (@JarnoLim) September 19, 2025