Moskova julkaisi kartan tavoitteista: Ukrainasta jäljellä vain pieni pala

– Eräs Ukrainan entisistä johtajista sanoi kerran, ettei Ukraina ole Venäjää. Tällaisen käsityksen on hävittävä lopullisesti. Ukraina kuuluu ehdottomasti Venäjään, entinen Venäjän pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev totesi Maailman nuorten festivaali -tapahtuman puhetilaisuudessaan Moskovassa.

Venäjän vaikutusvaltaisen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtajana nykyisin toimivan Medvedevin propagandapuheen aikana taustalla näytettiin karttakuvaa Ukrainasta (videoita alla).

Kuva kertoo paljon Moskovan ajattelusta. Siinä itsenäisenä Ukrainana on jäljellä vain pieni pala maan nykyisestä alueesta, käsittäen pääkaupunki Kiovan ja sen lähialueet. Kartalla Ukrainan länsiosia oli kummallisesti määritelty värien perusteella osiksi Puolaa ja Romaniaa.

Venäläisen Interfaxin mukaan Medvedev totesi, että maat, jotka tunnustavat Venäjän suvereniteetin, tunnustavat samalla automaattisesti myös Venäjän paperilla tekemät laittomat alueliitokset Ukrainasta. Venäjä on ilmoittanut Ukrainan Donetskin ja Luhanskin sekä Hersonin ja Zaporizzjan alueiden kuuluvan sille. Todellisuudessa Venäjä ei edes hallitse kaikkia alueita kokonaisuudessaan. Kansainvälinen yhteisö ei ole valloituksia tunnustanut.

– Nämä alueet ovat olennainen osa Venäjän federaatiota. Ne on kirjattu meidän perustuslakiimme, Medvedev totesi.

Hän antoi ymmärtää ”luennoksi” kutsutussa puheessaan, että muun väittäminen on venäläisten pakottamista sisällissotaan.

Aikanaan venäläisittäin maltillisena pidetty Dmitri Medvedev on tullut viimeisen parin vuoden aikana tunnetuksi yhä hurjemmista propagandapuheenvuoroista. Medvedev on antanut toistuvasti ymmärtää, ettei itsenäisellä Ukrainan valtiolla ole minkäänlaista oikeutusta olla olemassa.

Wearing a Kim Jong-Un-style tunic, Dmitry Medvedev says "Ukraine is definitely Russia" and shows off a map of what he thinks should be left of Ukraine. Spoiler: not much!

"Our geostrategic space has been indivisible since the time of the ancient Russian state," he says. pic.twitter.com/lFxkqzKOjC

— max seddon (@maxseddon) March 4, 2024