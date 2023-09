Montako ATACMS-ohjusta Ukraina tarvitsee?

Muun muassa Washington Post -lähti on ehtinyt jo väittää, että Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinto on lähellä päätöstä lähettää jo kauan kaivattuja ATACMS-tykistöohjuksia Ukrainalle, eikä mitä tahansa ohjuksia, vaan nimenomaan rypäleammustyyppisiä.

Lehden mukaan ministerit ovat jo hyväksyneet lähettämispäätöksen, joka riippuu enää Bidenin tahdosta. NBC News puolestaan väittää, että lähettämispäätös on jo tehty ja että Biden informoi siitä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyitä suljettujen ovien takana pidetyissä keskusteluissa.

Ei pidä kuitenkaan unohtaa, että kyseessä on erittäin politisoitu asejärjestelmä, josta on puhuttu jo yli vuosi. Sinä aikana Joe Bidenin hallinnolla on ollut liuta selityksiä siitä, miksi ATACMS-ohjuksia ei voida Ukrainalle antaa aina sodan eskaloitumisvaarasta siihen asti, että Yhdysvaltojen maavoimilla ei ole niitä tarpeeksi.

Tytärammuksia sisältäviä ATACMS-ohjuksia on kahta tyyppiä: M39:n 560 kilogramman taistelukärki sisältää 950 tytärammusta ja sen kantama on 165 kilometriä, kun taas M39A1:n 160 kilogramman taistelukärki sisältää 275 tytärammusta ja sen kantama on 300 kilometriä.

M39:ää valmistettiin noin 1 000 ohjusta vuosina 1990–1996 ja M39A1:tä enintään 500 ohjusta vuosina 1997–2003. On epäselvää, kuinka moni niistä on enää operatiivisia, koska ohjukset vaativat huoltoa noin vuosikymmenen välein. Lisäksi osassa taistelukärki on vaihdettu myöhemmin sirpalekärjeksi. Yhdysvaltojen maavoimat on myös poistanut rypäleammuksia käytöstä vuodesta 2000 lähtien.

Koska brittien Storm Shadow hoiteli jo eskalaatioesteen, voisi olla aika keskustella lähetettävien ohjusten määrästä. Warzone-sivuston harvinaisessa, yksityiskohtaisessa haastattelussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov otti kantaa ATACMS-ohjuksiin.

Ensinnäkin niitä tarvitaan, koska Venäjä on siirtänyt useimmat komentopaikkansa ja varastonsa yli 85 kilometrin päähän rintamalinjasta eli HIMARS:ien GMLRS-ohjusten ulottumattomiin. Mutta ne eivät olisi Budanovin mukaan ainoa maali, vaan myös lentotukikohdat, joita vastaan 300 kilometrin kantaman ATACMS olisi ihanteellinen ase.

Hän totesi, että jos Ukraina saa 100 ohjusta, niillä ei vielä muuteta tilannetta. Niitä täytyy hänen mukaansa saada vähintään satoja. Kuitenkin jo vuonna 2007 M39A1-version ATACMS-ohjuksia oli enää 488.