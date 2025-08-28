Moni unohtaa tärkeän asian muuttaessa – lasku voi yllättää jälkikäteen

Suomalaiset muuttavat paljon muihin Euroopan maihin verrattuna.

Vuonna 2024 suomalaiset tekivät Pohjoismaiden eniten muuttoja asukasta kohti. Yhteensä muuttoja oli viime vuonna 865 000. Esimerkiksi Saksaan verrattuna Suomessa muutetaan vuodessa 77 prosenttia enemmän asukasta kohti. Itäisessä Euroopassa muutetaan vielä harvemmin.

Vaikka suomalaiset ovat tottuneita muuttajia, yksi asia unohtuu: sähkösopimus:

– Suurin osa herää vasta aivan viime tipassa ja tekee sähkösopimuksen uuteen kotiin alle viikko ennen muuttoa, kertoo sähköyhtiö Vattenfallin liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom tiedotteessa.

Monelta unohtuu myös se, että sähkösopimus ei pääty automaattisesti vanhassa osoitteessa. Pois muuttanut asukas saattaa joutua maksamaan sähköstä, jota ei enää käytä. Näin käy, jos uusi asukas ei tee asuntoonsa sähkösopimusta.

Yksi yllättävä mattimyöhäisen lisäkulu ovat pikakytkentämaksut, jotka vaihtelevat verkkoyhtiöittäin. Lisäksi viikonloppuisin ja pyhinä sähkö- ja verkkoyhtiöiden palveluajat voivat poiketa normaalista, mikä lisää muuttajan stressikerrointa.

Muuttaminen onkin listattu yhdeksi suomalaisia eniten stressaavista asioista. Tavarapaljouden lisäksi suomalaisten hermoja kiristävät muutossa lukemattomat muistettavat käytännön asiat, paperityöt ja kiireinen aikataulu. Erityisesti nuoremmat, 18–34-vuotiaat, kokevat paineita siitä, että muistavat hoitaa kaiken ajoissa.

– Muuttamisen ei tarvitse olla stressaavaa. Sähköyhtiöiden sivuilta löytyy paljon tietoa muuttamisesta. Kun on ajoissa liikkeellä, säästyy hermoja ja usein rahaakin, vinkkaa Sjöblom.

Muuttajan muistilista: Aloita näistä – Varaa muuttopäivä. – Tee uusi sähkösopimus. – Tee muuttoilmoitus. – lmoita uusi osoite myös töihin, kouluun, päiväkotiin, pankkiin ja Kelaan. – Käy läpi tavarasi. – Hanki muuttolaatikot. – Selvitä, oletko oikeutettu palkalliseen muuttovapaaseen. Lähde:Vattenfall