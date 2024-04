Moni ukrainalaismies välttelee asepalvelusta – ”Pelkään, mutta Venäjä pelottaa enemmän”

Monet ukrainalaismiehet ovat puun ja kuoren välissä – heidän on joko paettava, piilouduttava tai lähdettävä rintamalle. Asiasta kertoo The Times.

Viime vuoden lopussa presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti puolen miljoonan sotilaan mobilisoinnista. Uudet kutsuntalait tulivat tällä viikolla viimein voimaan. Sotilaiden alaikärajaa laskettiin 27:stä 25:een, ja lääketieteellisiä vapautusperusteita karsittiin.

Ukrainalaiskenraalien mukaan vaihtoehtoja ei ole. Kun ammukset loppuvat ja Yhdysvaltojen apupaketti on ollut jäissä kongressissa jo puoli vuotta, on ainoa vaihtoehto saada lisää miehiä rintamalle.

Kiovan trendikkäässä Podilin kaupunginosassa yökerhot ovat auenneet, mutta ilmahälytykset rikkovat ajoittain tavallisen arjen illuusion. 31-vuotias Dima (nimi muutettu) kertoo olevansa peloissaan mahdollisesta mobilisaatiosta.

– Tyttöystäväni sanoo, että päätös on minun. Mutta en halua mennä, Dima sanoo.

Dima välttelee aktiivisesti kutsuntaupseereita. Hän matkustaa yleensä vain yöllä ja on säästänyt tuhansia euroja lahjuksia varten.

– En halua armeijaan. En tiedä, mitä muuta sanoaa, Dima toteaa.

Venäjä on löytänyt tykinruokaa ensin vankiloista kerätyistä Wagner-sotilaista ja myöhemmin köyhän maaseudun epätoivoisista miehistä. Kun sota alkoi helmikuussa 2022, osallistui hyökkäykseen 360 000 venäläissotilasta. Tappioista huolimatta luku on nyt kasvanut 470 000:een.

Ukraina, jonka syntyvyysluku on yksi maailman alhaisimmista, on tähän asti pyrkinyt suojelemaan nuoria miehiään. Etulinjan sotilaiden keski-iän noustessa 43:een valtiojohto on kuitenkin todennut, että etulinjaan tarvitaan myös nuoria miehiä.

Nuoret kiovalaiset ovat vastanneet tähän perustamalla Telegram-ryhmiä varoittaakseen kutsuntaupseereista. Koska tällainen toiminta on kiellettyä, tehdään varoitukset koodikielellä.

– Erään miehen päälle tipahti äsken paljon lunta Politehnitšeskyi Institutin metroaseman edessä, todetaan yhdessä viestissä. – Festivalnyin ostoskeskuksen edessä on pilvistä, sanotaan toisessa.

40-vuotias elokuva-arvostelija Anton Frolov oli koiransa kanssa aamulenkillä, kun kutsuntaupseerit pysäyttivät hänet ja veivät hänet terveystarkastukseen. Vaikka hänellä oli korkea verenpaine, annettiin hänelle terveen paperit. Iltaan mennessä hänet oli ajettu 710. rykmentin koulutuskeskuksessa.

Pian Frolovin tehtävänä on vartioida Ukrainan siltoja, rautatielinjoja ja teitä, sekä mahdollisesti rakentaa linnoitteita Itä-Ukrainassa.

– Olen peloissani, mutta [rintamalta] palanneet jätkät ovat kertoneet työskentelemisestä siellä, ja se on rauhoittanut minua. Tiesin, että minut kutsuttaisiin palvelukseen ennemmin tai myöhemmin, mutta en kuvitellut, että se tapahtuisi näin, Frolov kertoo.

Kutsuntatoimistojen edessä ei juuri nuoria miehiä näy. Kutsuntaupseeri Andriy Bessarabtšykin mukaan syykin on yksinkertainen: Kaikki vapaaehtoiset nuoret ovat jo ilmoittautuneet, ja jäljellä olevat vapaaehtoiset ovat viisikymppisiä.

Bessarabtšyk ilmoittautui itse vapaaehtoiseksi sodan alussa, mutta loukkaantui rintamalla. Hänen 32-vuotiasta poikaa ei ole vielä kutsuttu palvelukseen.

– Ajan hänet etulinjaan vaikka itse. Ennemmin tai myöhemmin hänenkin on taisteltava, Bessarabtšyk toteaa.

Monien kiovalaisten mielestä sota on kadonnut. Se harmittaa 28-vuotiasta Boris Hmilevskyä, joka on toiminut lääkintämiehenä Kreminnan rintamalla kahden vuoden ajan. Häntä turhauttaa se, että monet pitävät etulinjaa staattisena. Hänen mielestään on mahdollista, että jos puolustus romahtaa, joudutaan Kiovassakin vielä taistelemaan.

27-vuotias Vladislav Fomin on taas vielä hetken kutsuntaikärajan alapuolella. Hän kuitenkin uskoo, että pian hänkin päätyy rintamalle. Toisin kuin monet, hän ei aio piilotella.

– Äitini yrittää saada minut lähtemään maasta, mutta mitä tekisin ulkomailla? Jos minut kutsutaan palvelukseen, niin menen. Pelkään, mutta Venäjä pelottaa minua enemmän, Fomin linjaa.