Moni taloyhtiö maksaa turhasta, tarkastus voi säästää tuhansia euroja

Taloyhtiö voi maksaa tehomaksua tietämättään ja aivan turhaan, kertoo Isännöintiliitto.

Sähkönsiirron tehomaksut ovat puhututtaneet taloyhtiöissä pitkin vuotta. Hämmennystä ei auta se, että määräytymisperusteet ovat monimutkaisia, ja eri verkkoyhtiöiden käytännöt vaihtelevat merkittävästi, jolloin kokonaisuus on usein vaikeasti hahmotettava.

Moni taloyhtiö myös maksaa tehomaksua tietämättään, ilman että sen sähkönkulutus edellyttäisi maksua. Syynä saattaa olla, että kiinteistön sähkömittarin etuvaroke on mitoitettu varmuuden vuoksi liian suureksi.

– Isännöintiliiton Putkiremonttibarometrin mukaan yli kolmannes isännöitsijöistä hallinnoi taloyhtiöitä, joissa tehomaksu on käytössä. Monissa näistä tehomaksut ovat nostaneet kiinteistösähkön kokonaiskustannuksia merkittävästi, toteaa tutkimuspäällikkö Olli Rekonen tiedotteessa.

Tehomaksu on osa sähkönsiirron hinnoittelua, jolla pyritään tasaamaan kulutushuippuja. Sitä peritään, jos kiinteistössä tarvitaan paljon sähkötehoa yhtä aikaa. Tehomaksu tulee usein maksettavaksi, jos mittarin etuvaroke on yli 3×63 ampeeria. Myös siinä tapauksessa, vaikka kiinteistön sähkönkulutus olisi pienempää.

Jos varoke on tarpeettoman iso, taloyhtiö voi joutua maksamaan korkeampia siirtomaksuja, vaikka sen huipputeho ei koskaan ylittäisi yleissiirron sallimaa rajaa. Taloyhtiön tai isännöitsijän on hyvä tarkistaa, onko tehomaksulle todellista tarvetta, sillä osassa taloyhtiöitä maksu voi olla täysin turha.

Asiaan havahtuminen voi tuoda tuhansien eurojen säästöt. Näin kävi esimerkiksi Jonna Kärjen isännöimässä taloyhtiössä.

– Huomasin asian sähkölaskusta, jossa perusmaksu oli muita taloyhtiöitä selvästi suurempi. Ihmettelin, miksi tämän taloyhtiön sähkönsiirrossa oli mukana tehomaksu. Verkkopalvelun avulla pystyin toteamaan, että näin suurta kulutusta taloyhtiössä ei ollut, jonka jälkeen pyysimme sähkömiehen toteuttamaan sulakekoon muutoksen keskukseen. Lisäksi sähkösopimustyyppi vaihdettiin. Laskin, että taloyhtiö oli ehtinyt vuosien saatossa maksaman kymmeniä tuhansia euroja tehomaksua turhaan, nyt muutoksen jälkeen neljän vuoden aikana taloyhtiö on säästänyt 300 euroa maksaneilla muutostöillä noin 8 300 euroa, Jonna Kärki kertoo tiedotteessa.

Muutostyö maksaa tyypillisesti 600–800 euroa, mutta säästö voi olla useita satoja euroja vuodessa, joten investointi maksaa yleensä itsensä nopeasti takaisin.

Putkiremonttibarometri toteutettiin 16. kerran huhti-toukokuussa 2025. Vastaajia yhteensä 156 eri puolilta Suomea, joista 95 raportoi myös tiedot viimeisimmästä putkiremontistaan. Kaikkiaan kyselyyn vastanneilla isännöintialan ammattilaisilla hallinnoinnissa noin 2 800 taloyhtiötä.