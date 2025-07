Moni autoilija ohittaa pyöräilijän liian läheltä

Autoilijan on varmistettava, että hitaammin liikkuvan ohitus tapahtuu kaikkien kannalta turvallisesti.

Liikenneturvan kyselyn mukaan 17 prosenttia suomalaisista myöntää viimeisen vuoden aikana ohittaneensa pyöräilijän ainakin joskus niin läheltä, että hänen turvallisuutensa on vaarantunut.

– Auton ratissa turvaväli tuntuu hyvin erilaiselta kuin pyörän satulassa. Turvallista ohitusetäisyyttä voi olla vaikea arvioida. Varmin tapa huolehtia riittävästä etäisyydestä on siirtyä kokonaan vastaantulevien kaistalle, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen.

Ohittavan auton ilmavirta voi saada pyöräilijän horjahtamaan tai pahimmassa tapauksessa kaatumaan.

– Mitä suurempi ajoneuvo ja mitä nopeampi on ohittavan vauhti, sitä kauempaa ohitus pitää tehdä, Jokinen kiteyttää.

Ohittava autoilija on vastuussa siitä, että ohitus on turvallinen sekä pyöräilijälle, mahdollisille vastaantuleville sekä autoilijalle itselleen. Ohittamaan voi lähteä vain, kun tilaa on hyvin ja näkyvyyttä tarpeeksi pitkälle.

– Jos et voi heti ohittaa pyöräilijää, niin hidasta vauhtia ja jää riittävän etäälle pyöräilijästä odottamaan turvallista ohituspaikkaa. Hetken odottelu ei vaikuta matka-aikaan kovin paljoa, Jokinen sanoo.

Näin ohitat pyöräilijän turvallisesti

• Ennakoi: kun huomaat edessä ajavan pyöräilijän, ota jalka kaasulta tai kytke vakionopeudensäädin pois.

• Hiljennä ajonopeutta, jos joudut käyttämään osittainkin samaa kaistaa, minkä reunassa pyöräilijä ajaa. Pyöräilijän näkökulmasta vaarallisimmalta tuntuvat ohitukset, joissa auto ohittaa pyöräilijän vauhtiaan hidastamatta.

• Jätä kunnon turvaväli, kun ohitat pyöräilijää. Selkeintä ja pyöräilijälle turvallisinta on ohittaa siirtymällä kokonaan vastaantulevien kaistalle.

• Maltti on valttia. Ohita vain turvallisessa kohdassa. Odota sopivaa ohituspaikkaa riittävän etäällä pyöräilijästä. Matkantekoasi ei juuri hidasta se, jos et heti pääse ohi.