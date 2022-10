Monet reserviläiset saapuvat Ukrainaan ilman aseita

Venäjän armeijan uusien värvättyjen varustaminen vanhanaikaisilla aseilla todennäköisesti mutkistaa entisestään Venäjän jo ennestään tiukoilla olevia logistiikkajärjestelmiä, arvioi Britannian puolustusministeriö.

– Venäjä on lähettänyt useita tuhansia uusia reserviläisiä rintamalle Ukrainaan lokakuun puolivälistä lähtien. Monissa tapauksissa he ovat huonosti varusteltuja. Syyskuussa venäläiset upseerit olivat huolissaan siitä, että jotkut hiljattain mobilisoidut reserviläiset saapuvat Ukrainaan ilman aseita, ministeriö kertoo.

Puolustusministeriön tiedustelun mukaan avoimien lähteiden kuvat viittaavat siihen, että AKM-rynnäkkökiväärit, joita on annettu reserviläisille, ovat tyypillisesti AK-47-rynnäkkökiväärin modernisoituja versioita, jotka otettiin käyttöön vuonna 1959.

– Monet ovat todennäköisesti tuskin käyttökunnossa kehnon varastoinnin vuoksi, ministeriö sanoi.

Britannian puolustusministeriö totesi myös, että AKM:ssä käytetään 7,62 mm:n patruunia, kun taas Venäjän tavalliset taisteluyksiköt ovat enimmäkseen aseistettuja 5,45 mm:n AK-74M- tai AK-12-rynnäkkökivääreillä.

– Reserviläisten integroiminen sopimussotilaiden ja veteraanien kanssa Ukrainassa merkitsee sitä, että venäläisten logistiikan on saatava etulinjoille kahden tyyppisiä pienaseiden patruunoita yhden sijaan. Tämä todennäköisesti vaikeuttaa entisestään Venäjän jo ennestään tiukoilla olevia logistiikkajärjestelmiä, brittiedustelu arvioi.

(1/6) Russia has deployed several thousand newly mobilised reservists to the front line in Ukraine since mid-October. In many cases they are poorly equipped.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 31, 2022