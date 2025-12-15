Miten sauna kuuluu pestä oikein? Nämä virheet voivat pilata kaiken

Monessa kodissa on tapana tehdä perusteellinen siivous ennen joulua. Yksi paikka voi siivousurakassa kuitenkin unohtua. Muistatko, milloin viimeksi pesit kotisi saunan?

Jos käyt säännöllisesti saunassa, sauna olisi hyvä pestä ainakin puolen vuoden välein. Marttaliiton johtavan asiantuntijan Niina Silanderin mukaan hyvä tahti olisi pestä sauna esimerkiksi aina ennen juhannusta ja joulua. Juhlapyhien ansiosta puolen vuoden aikaväli on helppo muistaa.

– Toki saunan voi pestä mihin vuodenaikaan tahansa, Niina Silander huomauttaa Verkkouutisille.

Ennen pesu-urakan aloittamista kannattaa myös varmistaa, että itseltä löytyy saunan pesemiseen sopivat pesuvälineet ja -aineet. Silander suosittelee käyttämään saunanpesussa ympäristömerkittyjä pesuaineita tai perinteistä mäntysaippuaa.

– Ihosta irtoaa saunaan rasvaa, likaa ja hikeä. Hieman emäksinen pesuaine, kuten mäntysaippua on hyvä niiden pesemisessä, Silander vinkkaa.

Sen sijaan klooripitoisia pesuaineita ei Silanderin mukaan kannata käyttää.

– Ne voivat imeytyä puuhun. Sitten kun saunaa lämmitetään, ne [klooripitoiset pesuaineet] ovat myrkyllisiä höyrystyessä. Kloori on myrkyllistä ainetta muutenkin, Silander varoittaa.

Saunanpesuun kannattaa varata myös harja lauteidenpesua varten sekä pesuvati tai ämpäri. Kaupoissa on myynnissä myös laudepesimiä, millä ylettää pesemään paremmin lauteiden välit.

– Tämä ei silti ole mitään välineurheilua. Tavallisella pesuharjalla pärjää myös.

Aivan aluksi lauteet kannattaa kastella lämpimällä vedellä. Silanderin mukaan lämmin vesi avaa puiden syitä, minkä ansiosta pesuaine pääsee vaikuttamaan syvemmälle puuhun.

– Sen jälkeen lauteet harjataan läpikotaisin pesuvedellä. Harjaus kannattaa tehdä puiden syiden mukaisesti. Pesuvesi kannattaa tehdä ensin pesuvatiin, sillä silloin vesi on helposti saatavilla eikä pesuainetta tule vahingossa annostelleeksi liikaa, Silander neuvoo.

Liika pesuaine voi vaikeuttaa pesua ja huuhtelua. Lisäksi pinnat voivat jäädä tahmaisiksi.

Pesuliuoksen tekeminen pesuvatiin tulee myös taloudellisemmaksi, sillä silloin pesuainetta ei kulu yhtä paljon.

Kun saunan lauteet on perusteellisesti harjattu pesuliuoksella, lauteet kannattaa lopuksi huuhdella kylmällä vedellä. Jos lauteet ovat irrotettavaa mallia, ne kannattaa myös irrottaa jengoiltaan, jotta ne pääsevät kuivumaan paremmin.

– Lauteiden pesun jälkeen pestään myös lattia, sillä siellä voi olla vielä pesuvettä, rasvaa ja likaa, Silander muistuttaa.

Siivousoperaation lopuksi kannattaakin varmistua siitä, että sauna pääsee kuivumaan nopeasti.

– Sauna kannattaa laittaa hetkeksi päälle, jotta lauteet kuivuvat varmasti kunnolla.

Uskaltaako lauteita kastella vedellä?

Etenkin yksi asia saunanpesussa herättää monelle epäselvyyksiä. Monia mietityttää se, paljonko saunanpesussa lauteita uskaltaa huuhdella vedellä. Eivätkö puiset lauteet mene pilalle siitä, jos ne kastelee?

Myös Marttaliiton Silander on törmännyt usein aihetta koskeviin kysymyksiin. Hänen mukaansa vedenkäytön sijaan oleellisempaa on se, että sauna kuivataan huolellisesti.

– Ja niin, että ylimääräinen vesi otetaan lastalla pois. Kun saunan laittaa päälle heti pesun jälkeen, lauteet kuivuvat eivätkä jää märiksi.

Asiantuntija muistuttaa myös, että saunanpesuun tarvitaan aina jonkin verran vettä. Jos vettä ei käytettäisi, ei myöskään pesuaine pääsisi vaikuttamaan.

– Siksi en olisi veden käytöstä niin huolissani. Ei sitä vettä tietysti määräänsä enempää kannata käyttää. Hyvän pesutuloksen saaminen on silti haastavampaa liian pienellä määrällä vettä.

Pesun jälkeen kuivuneet lauteet voi käsitellä lauteille tarkoitetulla suoja-aineella, joka hylkii likaa ja kosteutta ja tekee pinnoista helpommin puhdistettavia.

Joka kolmas ei pese saunaansa koskaan

Saunan pesussa ei ole kyse kovin monimutkaisesta operaatiosta. Silti moni jättää sen kokonaan tekemättä. Siivousalan yritys Sinin tekemän kyselytutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen ei pese asuntonsa saunaa koskaan.

Silanderin mukaan saunan pesemättä jättämisellä on vaikutuksia myös lauteiden käyttöikään.

– Jos lauteet menevät huonoon kuntoon ja saunassa alkaa haista, sen seurauksena saunan kalusteet voidaan haluta uusia nopeammin kuin silloin, jos saunaa olisi huollettu säännöllisesti.

Hänen mukaansa pahin virhe saunan pesussa onkin se, jos sitä ei pese koskaan.

Jokainen voi myös omilla arkisilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, kuinka iso urakka saunan pesusta tulee. Omilla valinnoilla on vaikutusta esimerkiksi siihen, kuinka nopeasti sauna likaantuu.

– Suosittelen peseytymistä joka kerta ennen saunaan menemistä ja laudeliinan käyttämistä. Niillä pystyy jo vaikuttamaan siihen, että sauna pysyy puhtaampana.

Joka tapauksessa saunanpesussa ei ole kyse aivan pienestä urakasta. Silander kuitenkin muistuttaa, että kuten monen muunkin kotityön kohdalla, myös saunanpesussa suurin haaste liittyy urakan aloittamiseen.

– Sitten kun sen siivousurakan aloittaa, se meneekin yllättävän nopeasti. Toki siivousurakkaa helpottaa aina se, jos on oikeanlaiset välineet mukana.

Saunaa ei kannata pestä turhan usein

Kuten jo aiemmin todettu, yleensä sopiva siivouskertojen väli on kaksi kertaa vuodessa. Silander kannustaa käyttämään asiassa kuitenkin aistivaraisia havaintoja. Jos kyseessä on usein saunova iso perhe, saunan pesu voi tulla tarpeeseen useamminkin. Satunnaiselle saunojalle voi riittää harvempikin siivousväli.

Saunaa ei kuitenkaan kannata pestä liian usein, jos sille ei ole ilmeistä tarvetta.

– Siinä ei ole mitään mieltä, sillä silloin kuluu vain turhaan aikaa, vettä ja kemikaaleja, jos ei ole mitään pestävää.

